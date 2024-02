Команда НГУ представила результаты реализации проекта Передовой инженерной школы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – 15-16 февраля вузы-участники федерального проекта «Передовые инженерные школы» (ПИШ) представляют отчеты за 2023 год. Среди них — команда НГУ. Результаты реализации проекта оценит Совет под председательством Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Михаил Федорук, ректор НГУ, прокомментировал:

— Наша Передовая инженерная школа называется «Когнитивная инженерия», другими словами, это инженерия, основанная на фундаментальных знаниях, в чем и состоит ее отличие от других Передовых инженерных школ, которые работают в России. Мы готовим инженеров-исследователей, которые способны решать любые, даже самые сложные задачи, предполагающие создание новых направлений, технологий, решений.

Директор ПИШ НГУ «Когнитивная инженерия» Сергей Головин отметил, что одна из главных задач ПИШ — преодоление технологических вызовов в индустрии путем создания технологических платформ — центров компетенций:

— Сейчас в ПИШ НГУ действует шесть центров компетенций: биотехнологии, нефтегазовая инженерия, аэрокосмическое приборостроение, фотоника и сенсорика, ИИ в промышленности и технологии замкнутого цикла. Подготовка элитных инженеров осуществляется на основе проектного подхода, при реализации которого ключевыми партнерами являются высокотехнологичные компании. Также ПИШ создала и развивает линейку программ дополнительного профессионального образования для сотрудников предприятий и студентов вузов. Важнейшей частью работы является популяризация инженерной и научной деятельности в школах.

Один из ключевых индустриальных партнеров ПИШ — ООО «ННТЦ». Основатель и генеральный директор, кандидат технических наук Владимир Ульянов рассказал о ключевых результатах взаимодействия:

— ННТЦ успешно создает программное обеспечение для решения целого ряда нефтегазовых задач, включая аналитику скважинных данных, автоматизации управления процессом добычи, оптимизации управления активом. Взаимодействие с ПИШ позволяет нам расширить спектр решаемых задач в сторону обработки и интерпретации сейсмических данных. Объединение усилий позволяет создавать единую цифровую платформу для нефтегазовой отрасли. Кроме того, ПИШ — это инструмент подготовки кадров для дальнейшего расширения деятельности по импортозамещению в области современного ПО. Студенты во время обучения начинают работу над реальными цифровыми проектами. Это, с одной стороны, мотивирует самих студентов к быстрому профессиональному росту, с другой стороны, они к окончанию обучения будут интегрированы в рабочие группы по созданию наукоемких программных продуктов.

Кратко об итогах:

В 2023 году в рамках Передовой инженерной школы НГУ были разработаны следующие продукты:

комплекс для автоматизации мониторинга бортовых систем космических аппаратов (по заказу индустриального партнера АО «Решетнёв»);

технологии серийного производства спутников для дальнейшего участия в производстве малых спутников для космической группировки «Марафон»;

автоматизированная система мониторинга состояния мерзлых грунтов для повышения безопасности эксплуатации зданий и масштабных или протяженных инженерных сооружений в арктической и субарктической зоне.

Открыты лаборатории:

лаборатория испытаний и сертификации волоконно-оптических приборов и датчиков по стандартам IEC;

лаборатория полногеномных технологий для биологии и медицины и лаборатория биоинформатики для разработки компонентной базы для таргетного высокопроизводительного секвенирования;

лаборатория микрофлюидики для разработки компактных диагностических систем.

Запущены новые образовательные программы:

шесть магистерских программ;

32 новые образовательные программы, включая четыре сетевые.

Планы ПИШ НГУ в 2024 году:

лаборатория геофизического мониторинга для полевых испытаний скважинного метрологического оборудования;

центр по производству и испытаниям приборов космического назначения;

технология укрепления грунтов земляного полотна автомобильных и железных дорог в арктической зоне;

ПО для обработки данных NGS-секвенирования;

запуск двух магистерских программ, 28 образовательных программ, включая пять сетевых.

