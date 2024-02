Инициаторам ЭПР сократят сроки на их установление

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Депутаты Государственной Думы в I чтении приняли законопроект Минэкономразвития России, совершенствующий институт экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

Ключевые изменения – практически в два раза сокращаются минимальные сроки установления ЭПР: инициативы федеральных органов и регионов планируется рассматривать 50 рабочих дней вместо 90. Присваивать статус субъекта ЭПР предлагается одновременно со вступлением в силу соответствующего акта Правительства РФ, а не через 20 дней.

«Механизму ЭПР почти 2 года. За это время установлено и реализуются 13 экспериментов. Например, в 38 регионах возможно тестирование беспилотного транспорта, в том числе движение беспилотных грузовиков на трассе М-11, медицинские и телемедицинские технологии», – прокомментировал директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин.

Он также отметил, что процедура установления ЭПР может занимать более года, требует значительной документарной работы и прохождение нескольких этапов согласований. Предлагаемые изменения в закон, упрощение доступа к ЭПР со стороны бизнеса помогут сделать экспериментальные режимы еще более привлекательными для апробации новейших технологий в реальной жизни.

Изменения также коснутся нормы об указании в ЭПР порядка использования продукции, произведенной с применением ИИ (т.н. защита результатов интеллектуальной деятельности). Кроме того, предлагается прописывать порядок страхования участниками ЭПР своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в результате использования решений, созданных с применением технологий ИИ.

Для этого вводится обязанность для субъектов ЭПР вести реестры, где будут отражены зоны ответственности сотрудников и лиц, использующих и работающих с ИИ с уточнением суммы страхования, а также сведения о созданных при реализации ЭПР технологиях.

Ранее Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отмечал, что упрощение доступа к программам ЭПР дает возможность еще большему числу компаний им воспользоваться. Сокращение перечня документов и сроков рассмотрения позволят оперативнее внедрять новые перспективные разработки во всех отраслях экономики.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI