«Индикаторы образования 2024»: вышел новый сборник ИСИЭЗ ВШЭ

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ выпустил совместно с Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росстатом очередной статистический сборник ежегодной серии «Индикаторы образования». Среди общих тенденций развития сферы образования в России отмечается рост бюджетных и внебюджетных расходов на образование, приближение доступности дошкольного образования к 100%, увеличение показателей приема и выпуска по программам подготовки специалистов среднего звена.

