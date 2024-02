Завершился межфакультетский турнир по интеллектуальным квизам «Не MOODLE опрос»

Source: MIL-OSI Russian Language News

9 февраля состоялась финальная игра межфакультетского турнира «Не MOODLE опрос». Это командный интеллектуальный турнир, участники которого отвечают на различные вопросы и решают креативные задачи.

Неподражаемые ведущие, Дарья Черноглазова и Алексей Шедин, как всегда, способствовали хорошему настроению присутствовавших.

По итогам турнира победителем стала команда строительного факультета «Прорвёмся!». Второе место – у команды факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте «Вам показалось», третье – у команды «Вайперы» факультета экономики и управления. Все команды показали широкие познания в различных областях.

Участники поблагодарили организаторов и отметили, что ждут новых игр.

