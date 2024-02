Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Подошла к концу очередная неделя. Возможно, вы заметили, что на сайте Государственного университета управления появилась новая рубрика «СМИ о нас». В ней можно видеть полные комментарии наших экспертов, которые в дайджесте #ГУУговорит всегда появлялись в виде отрывков. Однако на главную страницу сайта попадает далеко не всё, поэтому наш дайджест всё так же актуален.

На минувшей неделе специалистами ГУУ поднимались весьма разнообразные темы: кэшбек, выплаты за СО2, самые современные схемы мошенничества, повышение цен на духи и спроса на драгоценные металлы, а также рассуждения об ощущениях финансового благополучия. Поэтому читаем, ищем кто что пропустил. Нам даже рассказали, какие покупки выгодно делать в феврале.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков прокомментировал введение единого налогового вычета по НДФЛ для долгосрочных сбережений. «Этот инструмент для развития российской экономики до сих пор, в общем-то, недостаточно использовался. Ну и вот эта новая инициатива, она как раз позволит в большей степени использовать долгосрочные сбережения граждан», — сказал специалист.

— Также Максим Чирков оценил перспективы российской системы передачи финансовых сообщений (СПФС). «Думаю, что о замене SWIFT речи непосредственно сейчас не идет. Но с другой стороны, действия антироссийских санкций подталкивают как раз развитие подобных систем, потому что многие наши контрагенты в разных странах заинтересованы в том, чтобы платежи в Россию проходили быстро, без каких-либо проблем», — объяснил экономист.

— Ещё Максим Чирков даёт очередной комментарий о возможной конфискации российских активов. «Я думаю, что в принципе конфискация российских активов абсолютно самоубийственна для западных экономик и абсолютно нерациональна. Это подтверждает тот факт, что уже два года идут поиски вариантов использования российских резервов, но до сих пор серьезных действий по этому вопросу не предпринято», – полагает специалист.

— Кроме того, Максим Чирков предсказывает более быстрый рост госдолга США, чем рассчитывают американцы. «200% от ВВП — это очень серьезная задолженность, то есть это фактически задолженность, которую страна уже, скорее всего, никогда не сможет вернуть, особенно учитывая то, что на самом деле прогноз к 2050 году излишне оптимистичный», — отметил экономист.

— Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор ГУУ Владимир Волох сообщил, что структура и цели внешних миграционных потоков в Россию существенно не изменяются. «В общественных местах зарегистрировано на 17,5% преступлений меньше, чем годом ранее, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 22%. Сократилось также число уличных разбоев, грабежей, краж», – добавляет эксперт.

— Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова рассказала во что обходится Евросоюзу отказ от российских энергоресурсов. «Европейские производители вынуждены повышать себестоимость своей продукции из-за отказа от российских энергоресурсов и последовавших высоких цен на них. В то время как их основные конкуренты (США и Китай) производят более дешёвые товары сопоставимого качества», – отмечает экономист.

— Также Валерия Иванова назвала причины снижения одобрений банками кредитов. «Снижение доли выдачи кредитов обуславливается ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а также сезонностью. Ждать смягчения условий кредитования и требований к заёмщикам со стороны банков в таких условиях точно не стоит», – утверждает эксперт.

— Вдобавок Валерия Иванова зафиксировала повышение количество пользователей программами лояльности российских банков. «Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и «Тинькофф банк» раскрыли суммы выплаченного в 2023 году размера кешбэка, который стал равен с учётом бонусов 200 млрд рублей, что на 50 млрд рублей больше, чем в 2022 году», – сообщает специалист.

— Кроме того, Валерия Иванова оценила положение на российском рынке духов. «Заместить французские духи наша промышленность, увы, пока не в состоянии. Видимо, поэтому Франция как родина парфюмерии по-прежнему остается в игре: на ее долю приходится 36,5% от оборота», – говорит эксперт.

— Заведующий кафедры статистики, доцент кафедры финансов и кредита ГУУ Николай Кузнецов рассуждает об ощущении богатства. «Осмелюсь предположить, что определенное влияние оказывают социальные сети, которые весьма широко и эффективно транслируют в массы идеи успеха и богатства. И хотя уж сколько раз твердили миру, что эти изображения поверхностны и не всегда честны, но все же они не перестают возбуждать чувство зависти», – говорит эксперт.

— Директор Научной библиотеки ГУУ Ольга Харламова поведала об активном участии библиотеки в обучении академического резерва управленческих кадров Минобрнауки России.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов опубликовал колонку о попытках Запада изъять российские активы. «Следует ожидать, что если конфискация российских активов всё-таки начнется, то Москва предпримет аналогичные шаги в отношении зарубежной собственности в нашей стране. Имеются в виду значительные средства зарубежных инвесторов на спецсчетах «С», которые сопоставимы с тем объемом активов, что Запад предполагает конфисковать», – отмечает экономист.

— Евгений Смирнов продолжает тему в статье с интересным названием «Продавцы замороженного». «Тот факт, что Евросоюз пытается протолкнуть это решение как коммунитарное, то есть как общий финансовый вклад в ЕС для поддержки Украины, лишний раз указывает на его сомнительную легитимность», – уверен специалист.

— Кроме того, Евгений Смирнов подробно объясняет почему доллар теряет статус мировой резервной валюты. «Произошедшее недавно снижение рейтинга суверенного долга США до уровня АА+, вероятно, впервые заставит многих инвесторов задуматься о тех рисках, которые может нести кредитование американской экономики, и они могут начать сомневаться в способности правительства США отвечать по своим долгам», – уверен Евгений Смирнов.

— Помимо этого Евгений Смирнов говорит о риске раскручивания спирали бюджетного дефицита в США. «Помимо того, что на бюджете США негативно сказывается рост социальных расходов и снижение налогов, важным фактором дефицита бюджета остаются высокие процентные ставки, резко увеличившие выплаты по госдолгу (почти на 50% по сравнению с 2023 годом). Такой резкий рост расходов удвоил дефицит федерального бюджета до почти 8% ВВП», – подсчитал эксперт.

— Также Евгений Смирнов предсказывает повышение спроса на драгоценные металлы: «Уже со второй половины текущего года и в 2025-м ослабление доллара и падение доходности гособлигаций приведут к всплеску инвестиционного интереса к золоту и серебру».

— Далее Евгений Смирнов опубликовал колонку о влиянии деятельности йеменских хуситов на глобальную торговлю. «Фактически за несколько недель стоимость контейнерных поставок через Красное море увеличилась в четыре раза. По последним оценкам, уже 25% мощностей мирового судоходства перенаправляется или запланировано перенаправить на другие маршруты, что вызвало существенный рост стоимости доставки грузов», – сообщает специалист.

— Вдобавок Евгений Смирнов рассмотрел неопределённую ситуацию с транзитом российского газа через Украину. «Следует отметить, что если транзит газа через Украину прекратится, то, безусловно, будет больше поставок газа (российского!) через турецкий хаб, поскольку других трубопроводных направлений поставок больше нет, а возможности приёмки СПГ уже почти исчерпаны», – говорит Евгений Смирнов.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала, что выгодно покупать в феврале. «К середине февраля начинают опускаться цены на зимние шины на автомобили, беговые лыжи, санки, сноуборды. Также зимой цены на окна ниже, чем в теплый период, так что, если вы задумывались сменить окна — февраль самое время», — советует экономист.

— Профессор кафедры «Экономика и управления в ТЭК» ГУУ Владимир Линник прокомментировал инициативу Минэкономразвития по поводу платы за выбросы СО2. Эксперт посчитал, что выплаты в промышленных секторах экономики могут достичь триллионов рублей. Тем не менее давать точные прогнозы пока рано, внедрение инициативы планируется только на 2028 год.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ, академик РАЕН Константин Андрианов назвал направления совершенствования несырьевого экспорта. Это персонализация господдержки в зависимости от потребностей конкретных российских предприятий-экспортеров; создание и организация функционирования в зарубежных странах-покупателях российских отраслевых торговых домов; работы по повышению узнаваемости национального товарного бренда «Сделано в России» и другие методы.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева назвала причины падения спроса на вторичном рынке жилья. «Снижение спроса на вторичном рынке следует считать результатом его циклического развития. И со временем положение будет выравниваться прежде всего по регионам и по отдельным сегментам этого такого разнородного рынка», – резюмирует эксперт.

— Заместитель заведующего кафедрой Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова комментирует предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отменить подоходный налог для лиц, получающих доход менее 360 тыс. рублей в год или 30 тыс. рублей в месяц. «Совершенствование прогрессивной шкалы налогообложения, безусловно, необходимо, но делать это нужно постепенно, параллельно с сокращением теневой экономики как в региональном, так и отраслевом аспектах. А пока предложение Леонида Слуцкого – не более чем предвыборный популизм», – уверена эксперт.

— Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ Андрей Стариковский рассказал о мошенниках, ворующих лица. Приложение Gold Pickax получает доступ к камере устройства и создаёт цифровые слепки лица пользователя, далее эти слепки используются искусственным интеллектом, который создает на их основе реалистичные дипфейки. При помощи подобных дипфейком злоумышленники могут получать доступ к банковским счетам пользователей. Остерегайтесь!

— Старший преподаватель кафедры маркетинга ГУУ Пётр Тазов прокомментировал новость о появлении в Москве автоматов с замороженной пиццей. «Успех аппаратов напрямую связан с качеством и поставщиками. Чем больше поставщик будет ассоциироваться с конкретными традициями изготовления пиццы, тем выше вероятность, что потребитель сделает выбор в пользу пиццы из аппарата», – считает наш преподаватель.

Ждём такие аппараты в ГУУ или нам не лень сбегать в «Маяк» за горячей? Об этом подумаем на выходных. Будьте осторожны на прогулках, последствия ледяного дождя ещё не прошли. И упаси вас Господь, не скачивайте сомнительные приложения.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

новая рубрика «СМИ о нас». …” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/photo_2023-03-04_01-46-02.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b4%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI