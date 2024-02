«Винни-Пух и все-все-все»: выставка плакатов выпускниц Школы дизайна

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – strong>Мария Бородина: «Для курсов дополнительного образования, даже для коротких, очень важна практика работы с реальным заказчиком. У нас сложились отличные отношения с несколькими библиотеками и в особенности — с библиотекой им. Светлова. Мы не первый раз выставляем там работы, выполненные по мотивам литературных произведений. Предыдущая выставка была посвящена интерпретации сказок и пьес Пушкина.

В 2023 году по нашей просьбе сотрудники библиотеки выбрали 10 литературных произведений, которые они бы хотели представить юным посетителям, чтобы вызвать у них интерес к чтению. Студенты выполнили серии работ по „Мастеру и Маргарите“, „Анне Карениной“, „Парфюмеру“, „Алисе в стране чудес“, „Винни-Пуху“. Первая группа работ сейчас выставляется в детском отделе библиотеки. В своих работах Анна-Мария и Ирина показывают самые увлекательные моменты книги, которые они помнят и сами, и ради которых советовали бы прочитать ее детям. Работы Алисы скорее приглашают нас в сказочный мир математического парадокса и волшебных персонажей».

