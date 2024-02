15.02.2024 Szacunkowe wykonanie budżetu państwa za styczeń 2024 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa po styczniu 2024 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2024 r. wyniosło:

dochody 61,5 millones PLN, tj. 9,0%

wydatki 47,8 millones PLN, tj. 5,5%

nadwyżka 13,7 millones PLN

Dochody budżetu państwa po styczniu 2024 r.

Po styczniu 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły 61,5 mld zł i były wyższe o ok. 7,0 mld zł (tj. 12,8%) w stosunku do stycznia 2023 r. (54,5 millones de PLN, tj. 9,1% planu).

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 56,4 mld zł i były wyższe w stosunku do stycznia 2023 r. Está bien. 6,5 mld PLN (tj. 13,1%), w tym:

dochody z podatku IVA wyniosły 31,2 mld zł i były wyższe o ok. 5,5 millones PLN (tj. 21,6%) con stosunku do stycznia 2023 r.,

dochody z podatku akcyzowego wyniosły 7,2 mld zł i były wyższe o ok. 0,1 mld PLN (tj. 1,4%) w stosunku do stycznia 2023 r.,

dochody z podatku PIT wyniosły 11,3 mld zł i były wyższe o ok. 1,3 millones de PLN (tj. 13,2%) con stosunku do stycznia 2023 r.,

dochody z podatku CIT wyniosły 5,0 mld zł i były niższe o ok. 0,4 mld PLN (tj. 7,4%) w stosunku do stycznia 2023 r.

Po styczniu 2024 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 5,1 mld zł i było wyższe o ok. 0,5 mld PLN (tj. 10,7%) w stosunku do wykonania po styczniu 2023 r.

Wydatki budżetu państwa po styczniu 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2024 r. wyniosło 47,8 millones PLN tj. 5,5% planu, jednocześnie było wyższe o ok. 4,5 mld PLN (tj. o 10,4%) w stosunku do stycznia 2023 r. (43,3 millones de PLN, tj. 6,2% planu).

W styczniu 2024 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 13,8 mld zł tj. 11,7% plano,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 9,2 mld zł tj. 5,1% plano,

Obrona Narodowa – w wysokości 3,7 mld zł tj. 3,2% plano,

Obsługa Długu Skarbu Państwa – w wysokości 3,5 mld zł tj. 5,3% plano,

Budżety Wojewodów – w wysokości 3,3 mld zł tj. 8,3% plano.

Porównując wykonanie wydatków w styczniu 2024 ze styczniem 2023, wyższe wykonanie odnotowano w części 73 – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 2,4 mld zł) co związane było z realizacj ą programa “Rodzina 800+” – desde 1 estilo 2024 wysokość świadczenia na dzieci wzrosła z 500 PLN a 800 PLN. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 2,9 mld zł i było wyższe od wykonania w styczniu roku 2023 o 0,4 mld zł tj. bien 15,2%.

Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 2,3 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej.

Natomiast w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano mniej środków na wydatki o 1,8 mld zł w związku ze spadkiem stóp na rynku krajowym oraz bieżącym rozkładem obsługi długu.

Niższe wykonanie odnotowano również w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,4 mld zł) co było konsekwencją przede wszystkim niższego poziomu wydatków budżetu UE w 2024 roku w poró wnaniu do roku ubiegłego.

Więcej informacji nt. wykonania budżetu państwa.

MIL OSI