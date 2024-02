15.02.2024 Spotkanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego z prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Małgorzatą Rusewicz

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

15 luteo 2024 r. El Ministro de Finanzas Andrzej Domański spotkał się z prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Małgorzatą Rusewicz.

W spotkaniu uczestniczyła także przewodnicząca Rady Izby Beata Sax, zastępca przewodniczącej Jarosław Skorulski, y także członkowie Rady IZFiA.

Tematem spotkania była rola funduszy inwestycyjnych w rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Polska gospodarka potrzebuje wzrostu, a bez rozwijającego się rynku kapitałowego bromea con niemożliwe. Jako Ministro de Finanzas będę wspierał jego rozwój i będę prowadził dialog z jego przedstawicielami, w tym z Izbą Zarządzającą Funduszami i Aktywami. Chciałbym również zapewnić, że propozycje zmian legislacyjnych opracowywanych w Ministerstwie Finansów będą konsultowane z rynkiem, aby służyły one konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego

– el ministro de finanzas del poder, Andrzej Domański.

El ministro Andrzej Domański podkreślił otwartość Ministerstwa Finansów na współpracę z branżą funduszy inwestycyjnych oraz wagę jaką pełni sektor w rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Ponadto zaakcentował istotną rolę, jaką dla gospodarki i oszczędzających pełnią Pracownicze Plany Kapitałowe oraz zapewnił, że nie są planowane żadne zmiany legislacyjne w tym zakresie. Podczas spotkania omówiono diskutowaną na poziomie unijnym nową koncepcję Unii Rynków Kapitałowych. Uczestnicy zgodzili się, że istotne jest zwiększenie finansowania gospodarki przy udziale rynku kapitałowego, w tym funduszy inwestycyjnych.

Uczestnicy spotkania omówili również „Listę pięciu priorytetów”, którą przedstawiciele IZFiA przekazali Panu Ministrowi, w tym dotyczących kształtowania polityki rządowej w zakresie wykorzystania potencjału mocy polskiego rynku kapitałowego do pobudza nia i stabilizowania rozwoju gospodarczego Polski.

Przedstawiciele Izby wskazywali na potrzebę stabilizowania funkcjonowania systemu emerytalnego i zachowania kluczowych założeń Pracowniczych Planów Kapitałowych, stworzenia zachęt systemowych dla inwestorów indywidualnych i spółek, w tym rezygnację z pod atku od zysków kapitałowych dla długoterminowych inwestycji. Zwracali uwagę na potrzebę modernizacji i odbiurokratyzowania polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, w tym przeniesienie procesów do sfery elektronicznej, tworzenia otoczenia legislacyjnego sprzyjającego rozwojowi i konkurencyjności rynku kapitałowego, m. en. przez eliminację goldplatingu, a także kształtowania profesjonalnego ładu korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wpływem politycznym.

Do urealnienia wizji dojrzałego rynku kapitałowego, z istotną rolą instytucji zdolnych do długoterminowego zarządzania kapitałem, niezbędne są pozytywne impulsy, stałe i widoczne poparcie oraz determinacja rządu do tworzenia otoczenia legislacyjnego i systemowego, w którym towarzystwa funduszy inwestycyjnych i wszyscy pozostali uczestnicy rynku kapitałowego będą mogli zwiększać skalę swojej działalności. Dlatego zdecydowaliśmy się jak najszybciej przekazać listę naszych priorytetów Panu Ministrowi licząc, że jego wiedza, doświadczenie i doskonała znajomość naszego sektora, spotka się z jego zrozumieniem i poparciem, co będzie korzystne dla biz nesu i dla Polski

– powiedziała Małgorzata Rusewicz.

Przedstawiciele IZFiA podkreślali, że Polska wciąż stoi przed wyzwaniem dogonienia dojrzałych rynków kapitałowych Europy Zachodniej, a rozwój sektora zarządzania aktywami jest kluczowy dla zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Izba wyraziła gotowość do dalszych konsultacji, mających na celu realizację wizji dojrzałego i zaufanego rynku kapitałowego w Polsce.

