15.02.2024 La OTAN konsekwentnie wzmacnia zdolności do odstraszania i obrony

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W czwartek 15 lutego br. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednym z celów spotkania w formule szefów resortów obrony jest przygotowanie tegorocznego szczytu NATO w Waszyngtonie, który obędzie się 9-11 lipca br.

Po zakończeniu rozmów wicepremier W. Kosiniak – Kamysz poinformował o decyzji NATO o utworzeniu w Polsce Centrum Edukacji, Analiz i Szkolenia NATO – Ukraina.

„W Bydgoszczy powstanie Centrum Edukacji Analiz i Szkolenia NATO-Ukraina. Decyzja zapadła na dzisiejszym posiedzeniu ministrów obrony narodowej państw NATO. Mamy pełną zgodę i rozpoczynamy tworzenie tego centrum. To proces wieloetapowy, ale dzisiaj również po bilateralnych rozmowach cieszę się, że wszystkie państwa członkowskie wspierają tę inicjatywę. To jest pierwsza tego typu inicjatywa pomiędzy NATO a Ukrainą, która daje namacalne efekty w postaci tworzonego centrum, które jest niezwykle potrzebne dla zbierania doświadczeń płynących z wojny oraz wzmacniania wsparcia dla walczącej Ukrainy” – zaznaczył wicepremier.

Podczas posiedzenia Rady NATO-Ukraina zamanifestowano solidarność Sojuszu z Ukrainą oraz omówiono możliwości dalszego wsparcia NATO dla Ukraińskich Sił Zbrojnych. W Brukseli wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał listy intencyjne dotyczące propozycji współpracy w ramach Multinational Procurement Initiative (MPI), zakładającej powołanie dwóch oddzielnych inicjatyw w zakresie wspólnego pozyskania rakiet, systemów rakietowych oraz amunicji. W ramach ich realizacji państwa ustalą możliwość połączenia wysiłków w zakresie wieloletnich, międzynarodowych zamówień na amunicję, rakiety i systemy uzbrojenia oraz powiązanej z tym współpracy przemysłowej. Inicjatywy wspierają realizację Planu działań na rzecz produkcji obronnej NATO (NATO’s Defence Production Action Plan, DPAP). Włączenie się strony polskiej w inicjatywy umożliwi dostęp do wiedzy oraz doświadczeń innych krajów zainteresowanych pogłębianiem współpracy we wskazanych obszarach.

W trakcie wizyty w Brukseli odbyły się również bilateralne spotkania szefa MON z m.in. z ministrem obrony Litwy, Niemiec, Norwegii, Turcji, Francji oraz sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii. Przedmiotem rozmów była m.in. wojskowa współpraca dwustronna, zagrożenia dla bezpieczeństwa w regionie oraz dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO.

„Odbyłem spotkania z ministrem obrony Republiki Federalnej Niemiec, sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii, ministrem obrony Norwegii, ministrem obrony Francji oraz Turcji. Jeszcze długa też rozmowa z ministrem obrony Finlandii, więc bardzo dużo bilateralnych spotkań. Bardzo dobrych. (…) Ważne spotkanie odbyłem oczywiście z naszymi partnerami z krajów bałtyckich, w tym z ministrem obrony Litwy. Przed nami wspólne ćwiczenia. Nasze siły zbrojne będą zaangażowane w ćwiczenie Dragon 24, które daje możliwość zacieśniania współpracy w ramach NATO, realizując zasadę odstraszania i obrony” – mówił po spotkaniach bilateralnych szef MON.

Po zakończeniu rozmów bilateralnych z ministrami obrony Francji i Niemiec szef MON poinformował, że wznowiona i rozwijana będzie współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego.

