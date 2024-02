10 проектов в сфере туризма получили премию Правительства России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в торжественной церемонии вручения премий Правительства в области туризма за 2023 год, которая проводится в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Лауреатами стали авторы 10 реализованных инициатив, направленных на развитие российской индустрии гостеприимства – это проекты по воссозданию уникальных исторических объектов, новые цифровые сервисы, образовательные проекты, продвижение событийных мероприятий, создание туристических продуктов, в том числе с учетом безбарьерной среды.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин в 2021 году поддержал запуск национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Очевидно, что туризм является приоритетной для государства отраслью и важнейшим драйвером экономики страны. Мы фиксируем рост числа туристов, создается комфортная туристическая инфраструктура – коллеги, все это результаты нашей совместной работы. Уверен, ваши подходы к ведению бизнеса будут служить примером для других, а проекты – масштабироваться в российских субъектах», – сказал Дмитрий Чернышенко, обращаясь к участникам церемонии.

Он добавил, что все награжденные задают высокую планку своим коллегам по отрасли. Кроме этого, по словам вице-премьера, необходимо создавать новые продукты с учетом разнообразия климатических зон.

«Ежегодная премия Правительства в области туризма позволяет нам выявить лучшие практики отрасли, которые эффективны для бизнеса, для людей и для страны в целом. На соискание премии в 2023 году было представлено больше 100 заявок со всей России. Проделана большая совместная работа по оценке представленных проектов. Лауреатами премии стали те, кто достиг значительных результатов по итогам предыдущего года. Все инициативы лауреатов нацелены на создание востребованного туристического продукта. В них удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность», – рассказал о ходе отбора победителей заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков.

Ежегодно лауреатами становятся авторы наиболее уникальных и перспективных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, созданию объектов туристской индустрии, а также инновационных, социальных, научно-исследовательских и других инициатив. Победители получают денежный приз – 1 млн рублей. В 2023 году на рассмотрение совета Премии было представлено более сотни проектов.

Проекты, получившие премию Правительства России:

1. Проект «Лыжи мечты – горы равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 16 лет. Участники проекта – дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 16 лет. Для них подготовлена специальная программа реабилитации, сочетающая горнолыжный спорт с комплексными творческими и физкультурными занятиями. (Награждаемый – Сиротин О.Ю.)

2. Семейный музей-этнопарк «Деревня Тыгыдым» – объект, где созданы копии старинных построек, действует музейная экспозиция, проводятся мастер-классы по традиционным ремеслам. Проект направлен на сохранение традиций русской деревни, традиционных народно-художественных промыслов, погружение в уклад жизни русской деревни конца XIX века. (Награждаемая – Дегтярева О.М.)

3. Проект Российского государственного университета туризма и сервиса «Система дополнительного профессионального образования как механизм кадрового обеспечения реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». (Награждаемые – Новикова Н.Г., Саранча М.А., Погребова Е.С., Ульянченко Л.А., Федулин А.А.)

4. Ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства сотрудников гостиничных предприятий «Иркутское гостеприимство». Традиционно конкурс проходит в нескольких номинациях: «Лучшая горничная», «Лучший администратор», «Лучший официант», «Лучший наставник». Участники демонстрируют теоретические знания, практические навыки и творческие умения производства гостиничных услуг. (Награждаемые – Евдокимова Е. А., Калинина И.Ю., Процентова Е.Н.)

5. Исследовательская работа «Разработка научно-методических основ и стандартов повышения безопасности туристической деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Авторами проведен комплексный анализ безопасности туристской инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации, международных стандартов, представлены предложения по разработке и применению национальных стандартов. (Награждаемые – Доронин Д.Г., Куприкова Е.М., Куприков Н.М., Екимов А.И., Серов Ю.А.)

6. Туроператор «Алеан» за комплексный проект компании по формированию, развитию, продвижению и реализации российского внутреннего туристского продукта. (Награждаемые – Уманский И.Г., Попов Д.А., Булах О.Н.)

7. Онлайн-приложение «Grandrus Offer Market» – онлайн-конструктор туристических пакетов (экскурсии, трансферы, питание и т.д.), разработанный для менеджеров туристических компаний, чтобы оптимизировать работу над предложением для клиентов, в том числе иностранцев. (Награждаемая – Локтева О.А.)

8. Многофункциональная информационная платформа «MICE-карта России: разработка и реализация программы продвижения регионов России для делового туризма». Многофункциональная платформа создана в целях продвижения потенциала российских регионов, территорий и городов для проведения деловых и развлекательных мероприятий различного уровня. (Награждаемые – Евневич Н.Г., Евневич А.Д., Козяр А.А., Калашников И.Н.)

9. Проект «Путешествуем по России с Полиглотом» – издательский проект, в рамках которого выпущено более 160 путеводителей, из которых более 40 – по России. Одно из новых и востребованных направлений – создание путеводителей по межрегиональным маршрутам, уже вышли «Винные дороги Боспорского царства», «Золотое кольцо». (Награждаемые – Петрова Е.В., Суров С.А., Фатиева И.Ю.)

10. Проект «Алгоритм формирования базовых региональных туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма». Разработанный алгоритм востребован и активно применяется туристскими администрациями и туроператорами, в 46 регионах России было создано более 60 базовых региональных туристских маршрутов. (Награждаемые – Шарипова Н.Р., Ефремова Н. К., Ямутова Л.М., Петрова И.Е., Черезова Е. Н.)

В настоящее время ведется прием заявок на получение премии Правительства в сфере туризма 2024 года. Их необходимо предоставить в Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области туризма федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ассоциациями, союзами и другими организациями. Проекты, номинируемые на Премию, должны быть реализованы на практике не менее чем за год до начала приема заявок. Работы принимаются до 1 марта 2024 года.

