Экономический эффект от реализации программы энергосбережения «Оренбургнефти» в 2023 году превысил 219 млн рублей

Компания «Оренбургнефть», крупнейший добывающий актив НК «Роснефть» в Поволжье, в 2023 году сэкономила более 60 млн кВт*ч электроэнергии, что в денежном эквиваленте составило более 219 млн рублей. Эффект был достигнут благодаря реализации программы повышения энергоэффективности и энергосбережения.

Повышение эффективности работы производственных активов компании – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть‑2030». Компания проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов. Действующая в «Оренбургнефти» система энергетического менеджмента полностью соответствует российским и международным стандартам.

В рамках реализации программы энергосбережения и энергоэффективности в 2023 году сотрудники «Оренбургнефти» оптимизировали работу насосного оборудования в системах подготовки и перекачки нефти, поддержания пластового давления, модернизировали скважинное погружное оборудование в нефтедобыче, провели реинжиниринг наземной инфраструктуры и реконструкцию электросетей.

В частности, оптимизация работы насосного оборудования была проведена на кустовой насосной станции «Рыбкинская», что позволило сэкономить порядка 6,5 млн. кВт*ч электроэнергии. Также в 2023 году на предприятии была произведена замена погружных электродвигателей в нефтедобыче, эффект от мероприятий позволил снизить потребление энергии почти на 5,5 млн кВт*ч. Кроме того, при выполнении ремонтно-изоляционных работ на нефтедобывающих скважинах было снижено количество попутно добываемой воды. Благодаря этому предприятию удалось сэкономить еще 10,5 млн кВт*ч электроэнергии.

Справка: АО «Оренбургнефть» – один из ключевых добывающих активов НК «Роснефть», ведет свою производственную деятельность на территории Оренбургской и Самарской областей. Накопленная добыча предприятия составляет более 450 млн тонн нефти. За последние пять лет «зеленые» инвестиции предприятия превысили 10 млрд рублей. «Оренбургнефть» ставит целью производить больше энергии снижая воздействие на климат и окружающую среду ради роста благосостояния настоящего и будущего поколений.

15 Февраля 2024 г.

