Финансовые новости: ООО “НТ Прогресс”, дочерняя компания Московской биржи, привлекла новый раунд финансирования для развития платформы NTPro

Дочерняя компания Московской биржи ООО “НТ Прогресс” достигла принципиальных договоренностей о привлечении нового раунда финансирования от внешнего инвестора для ускорения развития сервисов платформы внебиржевой торговли NTPro.

Инвестором выступил фонд прямых инвестиций под управлением Инвестиционной группы ТРИНФИКО, доля которого в капитале ООО “НТ Прогресс” после сделки составит 56%.

Параметры сделки не раскрываются. Сделка находится на этапе завершения и будет закрыта в ближайшее время.

Привлечение новых инвестиций будет способствовать дальнейшему развитию платформы NTPro, совершенствованию сервисов для клиентов по предоставлению наиболее гибких и современных торговых решений в области конверсионных операций. Биржа планирует продолжить участие в дальнейшем развитии платформы NTPro в тесном взаимодействии с текущей командой.

Вячеслав Кашигин, генеральный директор ООО “НТ Прогресс”:

“Участие Московской биржи в капитале NTPro позволило нам укрепить позиции на ОТС-рынке, применить биржевую экспертизу в продуктах и сервисах платформы. Мы рады привлечению нового раунда финансирования от внешнего инвестора, этот шаг позволит нам расширить сервисное предложение на нашей платформе и существенно нарастить присутствие на целевом рынке”.

Платформа NTPro предлагает сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алгоисполнению в широком перечне инструментов, а также сервисы для подключения более чем к 60 участникам ОТС-рынка.



