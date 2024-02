Финансовые новости: Банк России рассчитал размер иностранного участия в уставном капитале кредитных и страховых организаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2024 года составил 6,95% (по данным на 1 января 2023 года — 8,97%), в совокупном уставном капитале страховых организаций — 4,79% (по данным на 1 января 2023 года — 9,58%). Банк России ежегодно рассчитывает и публикует данный показатель в соответствии с требованиями законодательства.

Иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 236,882 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 3 409,902 млрд рублей. Иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале страховых организаций, составили 11,529 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 240,718 млрд рублей. Фото на превью: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

