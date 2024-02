Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Слова поздравления от имени правительства Санкт‑Петербурга озвучил вице‑губернатор Станислав Казарин, отметивший ведущую роль Университета в научно‑образовательном пространстве не только города, но и страны в целом. Также к присутствующим обратился генеральный директор компании «Лартех», выпускник СПбГУ Дмитрий Полторак. В своем приветственном слове он подчеркнул важность сотрудничества в реализации совместных научных проектов.

Знаком отличия госкорпорации «Росатом» «Академик Курчатов» 4 степени был отмечен профессор СПбГУ Юрий Ермоленко (кафедра радиохимии), возглавляющий научную группу «Радиоактивные изотопы и химические сенсоры для биомедицинских исследований». Награду «За вклад в развитие атомной отрасли» 2 степени получили проректор по научной работе Сергей Микушев и первый проректор по молодежной политике и организации приема Александр Бабич.

СПбГУ входит в состав консорциума опорных вузов «Росатома» — сообщества университетов, созданного с целью координации деятельности в интересах атомной отрасли в сфере высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, а также в научной сфере. Его членами являются 20 профильных вузов, включая МФТИ, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Томский политехнический университет и другие.

Профессор СПбГУ Олег Левин (кафедра электрохимии) награжден почетной грамотой, а благодарностью генерального директора госкорпорации «Росатом» ― старший научный сотрудник лаборатории механики перспективных массивных наноматериалов для инновационных инженерных приложений СПбГУ Андрей Арбенин, профессор Иван Игнатьев (кафедра физики твердого тела) и доцент Сергей Малышев (кафедра геохимии).

Обращаясь к участникам мероприятия, заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева отметила, что СПбГУ и «Росатом» связывает многолетнее партнерство и не только в рамках консорциума опорных вузов госкорпорации.

СПбГУ для «Росатома» сегодня ― это источник высококвалифицированных кадров, и большую роль в их подготовке играет профессорско‑преподавательский состав, который помогает формировать образовательные программы, отвечающие вызовам времени, использует в работе новые технологии и современные форматы обучения, а также создает атмосферу для личностного развития обучающихся. Заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева

Заместитель генерального директора обратила внимание на международную составляющую сотрудничества с СПбГУ, где сегодня учатся студенты из стран — партнеров «Росатома»: Индии, Республики Беларусь, Руанды, Венгрии, Аргентины и других. Они активно участвуют в крупных международных мероприятиях, организуемых госкорпорацией, в числе которых Международный молодежный ядерный фестиваль Obninsk New.

Отдельно Татьяна Терентьева остановилась на партнерстве с СПбГУ в области науки. Университет несколько десятилетий сотрудничает с научно‑исследовательскими организациями отрасли, в частности с Радиевым институтом имени В. Г. Хлопина, а также выполняет научно‑исследовательские работы в интересах «Росатома».

Также в рамках мероприятия состоялась презентация направлений деятельности передовой инженерной школы СПбГУ «Междисциплинарные исследования, технологии и бизнес‑процессы для минерально‑сырьевого комплекса России», которая стала победителем конкурсного отбора в декабре 2023 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI