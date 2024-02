Участники СберЛаб-НГУ представили свои проекты на отчетной конференции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты рассказали о результатах своей работы за прошедший семестр. На мероприятии присутствовали преподаватели и сотрудники лаборатории, а также эксперты компаний партнеров. Конференция состоялась в рамках 1-ой Зимней школы, проводимой лабораторией при поддержке индустриальных партнеров в период с 26 января по 2 февраля 2024 года.

— «СберЛаб-НГУ» — это уникальный проект. Здесь ребята могут заниматься любимым делом, развивать свои проекты, идеи, получать за это стипендию и бесценный опыт, который максимально приближен к работе в крупных технологических компаниях. В этом году мы впервые проводим Зимнюю школу. Это пилотный проект, на котором ребята в течение недели проходят онлайн-обучение с достаточно плотным графиком. Там заложено более 40 часов, задачи достаточно сложные. Ребята интенсивно осваивают новый материал. Они проходили курс по Platform V, которой гордится СберТех️. Это действительно очень большая платформа, которая позволяет решать много задач. Подобные курсы проходят и сотрудники самого Сбера, и СберТеха, когда приходят на работу, чтобы вникнуть в проект, понять, с чем им придется работать. Сейчас наши ребята тоже изучили этот материал, поэтому мы надеемся, что это позволит им быть более перспективными в плане дальнейшего трудоустройства, — рассказал куратор проекта старший преподаватель кафедры общей информатики Факультета информационных технологий Артём Трегубов.

Студенческая учебно-научная лаборатория — экспериментальная база для разработки и реализации образовательных программ на ФИТ НГУ, в которой изучаются и используются самые передовые технологии, востребованные для развития ИТ-отрасли в России. Кроме того, это площадка для привлечения и подготовки перспективных выпускников. В лаборатории ведется разработка проектов, имеющих как общественно-полезное применение, так и имеющих явно практическую ценность для ИТ-отрасли.

— Мы очень благодарны Сберу, нашему индустриальному партнеру, за поддержку лаборатории. Без этой поддержки было бы не так просто набрать такое количество студентов, расти и развиваться. На мой взгляд, это пример реализации «треугольника Лаврентьева». Многие знают о том, что наука и производство должны быть рядом. Благодаря нашей лаборатории мы воплощаем в жизнь тот самый принцип, когда ребята, находясь в стенах университета, уже получают опыт и полноценно готовы приступить к работе в реальном секторе, — отмечает Артём Трегубов.

