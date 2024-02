«Роснефть» представит новый экологический проект на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представители НК «Роснефть», Министерства природных ресурсов РФ и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 16 февраля презентуют новую трехлетнюю программу «Роснефти» по изучению и сохранению видов-биоиндикаторов арктических экосистем. Мероприятие состоится в пресс-центре Международной выставки-форума «Россия» в 13:00.

Исследования будут проходить на севере Красноярского края и включают в себя изучение карской субпопуляции белых медведей, дикого северного оленя и популяций краснокнижных и ценных видов рыб устья реки Енисей. Кроме того, в рамках программы ученые планируют построить карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря. Многие из планируемых исследований будут проводиться впервые.

Изучая арктические экосистемы, «Роснефть» вносит большой вклад в развитие экологии и сохранение природы. С 2012 года Компания провела уже 50 экспедиций и собрала уникальный пласт информации о регионе. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны. Результаты многолетней работы по изучению региона представлены в серии экологических атласов «Роснефти» и «Иннопрактики», презентация которых также состоится в пятницу.

В период с 13 по 18 февраля в павильоне «Роснефти» проводятся Дни Арктики. Тематические дни включают насыщенную образовательную программу, в рамках которой ежедневно проводятся лекции, посвященные исследованиям Крайнего Севера, его флоры и фауны.

В четверг ученые рассказывали гостям павильона о том, каких животных изучает «Роснефть» в Арктике, а также много интересного о современных геологических исследованиях региона. В среду 14 февраля стартовал «Большой арктический кинофестиваль», в рамках которого в павильоне «Роснефти» каждый день проходит показ документальных фильмов об арктических экспедициях. В частности, в четверг состоялся показ фильмов «100 лет в Арктике» и «Хранители Арктики», в пятницу в 18:00 посетители смогут посмотреть фильма «Век белого моря». Также для гостей павильона 16 февраля будут проведены лекции ученых из ведущих вузов и исследовательских институтов страны и другие тематические мероприятия.

Об основных мероприятиях Дней Арктики в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть» и официальных страницах в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

