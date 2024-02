Робототехники Политеха поборются за победу на национальном чемпионате

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

10 и 11 февраля в НИКе СПбПУ состоялся ежегодный, пятый по счёту, отборочный этап на чемпионат по робототехнике Лига инженеров (FIRST Tech Challenge). Команды Политеха 12529КТМ и 20891VR стали победителями и теперь будут бороться за чемпионство с лучшими командами России на национальном чемпионате.

Этому событию предшествовали товарищеские соревнования PML30 Scrimmage, к которым VR за месяц спроектировала и построила нового робота. В текущем сезоне очень ценным является максимально быстрое перемещение игровых элементов. Для достижения этой цели был сделан выдвижной манипулятор, позволяющий уменьшить перемещения самого робота, а значит, сократить время цикла доставки игровых элементов. Робот с манипулятором получился очень компактным и лёгким, хорошо себя показал на тестах, однако выяснилось, что в «боевых» условиях на соревнованиях, где роботы часто сталкиваются, выдвижной манипулятор очень уязвим и требует более точного управления. В итоге команды Политеха заняли второе место. На PML30 Scrimmage Конструкция VR признана лучшей в номинации «Дизайн». Команда КТМ получила награду «Установление научных связей».

К отборам на Национальный чемпионат команда VR вернулась к первой версии робота и поработала над улучшением его функциональности. Обе команды добавили в конструкцию своих роботов механизм, позволяющий им подтягиваться на перекладине. Значительно был улучшен модуль запуска дрона — специального игрового элемента, которого нужно запускать в определённую зачетную зону. Все эти решения себя оправдали: команды KTM и VR победили во всех матчах отборочной серии, заняв 1 и 2 место в квалификации, вместе выиграли полуфинал и финал.

В последнем матче команды установили текущий рекорд России по количеству набранных очков и показали шестой результат среди более 7000 команд, соревнующихся по всему миру.

Среди неигровых наград КТМ удостоена приза «Системы управления» за эффективное и интеллектуальное управление роботом. Капитан команды КТМ Максим Голубев стал финалистом награды «Выдающимся участникам» за весомый вклад в развитие команд.

Соревнования прошли в очень дружественной атмосфере, отлично работали комментаторы видеотрансляции, интервью с участниками сразу после матчей передавали живые эмоции. Эксперты в течение двух дней провели по несколько собеседований с каждой командой. Организаторы подготовили отличные призы. Впереди ещё много работы по доводке роботов.

Ждём старт национального чемпионата, который состоится 29 марта в Политехе.

