Первые карьерные шаги: школьники познакомились с современными профессиями

Специалисты Академии информатики для школьников СПбПУ провели день науки для учащихся школы № 348 Невского района. Они организовали для ребят различные квесты, мастер-классы и многое другое.

В честь Дня российской науки администрация 348-й школы каждый год приглашает интересных гостей, которые знакомят учащихся с отечественной наукой, вузами и специальностями.

На этот раз преподаватели Политехнического университета провели для школьников мастер-классы по информатике, программированию, веб-разработке, цифровому рисунку и анимации. Под их руководством ребята делали мультики в среде программирования Scratch, писали простые программы на языке Python и создавали игры на JavaScript, разрабатывали баннер для сайта в современном графическом редакторе Figma и пользовались программой Excel.

Школьники сделали первые шаги в области программирования, графического дизайна, создания анимации, прототипирования. Высокий профессионализм и уникальные авторские находки, которые продемонстрировали преподаватели Политеха на мастер-классах, произвели глубокое впечатление на всех участников. Ребята в восторге, очень хотят продолжить занятия , — отметила директор школы Валентина Васильева.

Частью программы стали шахматный турнир и игры клуба «Что? Где? Когда?». Школьники участвовали в профессиональных пробах, «примерили» на себя профессии инженера-энергетика, инженера-архитектора, аналитика данных и другие.

Академия информатики для школьников Политеха уже 20 лет занимается дополнительным образованием. Занятия проводятся по 83 программам, которые отражают актуальные направления подготовки в сфере информационных технологий. В 2023 году 151 выпускник академии поступил в СПбПУ.

Во время летних каникул в академии действуют программы для ребят, которые хотят узнать что-то новое и познакомиться с современными профессиями. Узнать подробности и записаться можно на сайте Академии .

