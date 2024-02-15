Патентным поверенным новых регионов упростят аттестацию

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Правительство РФ поддержало предложение Минэкономразвития России об упрощении аттестации в качестве патентных поверенных для жителей новых территорий. Документ подготовлен в рамках механизма «Трансформация делового климата».

«Законодательные изменения помогут вернуться в профессию тем, кто работал в этой сфере на момент принятия регионов в состав России», – подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников.

Он напомнил, чтобы стать патентным поверенным необходимо пройти аттестацию в Роспатенте. Для этого нужно подтвердить опыт оказания услуг по защите прав на интеллектуальную собственность, а также сдать экзамен и подтвердить свои знания законодательства. После этого Роспатент принимает решение о включении или не включении кандидата в реестр патентных поверенных.

Законодательной новеллой должно стать включение в реестр патентных поверенных новых регионов по упрощенной методике.

«Жителей новых регионов, получивших российское гражданство, предлагаем включать в реестр в упрощенном порядке: только по результатам сдачи экзамена. Причем сам экзамен – проводить бесплатно. Подтверждением опыта работы у кандидатов станет наличие свидетельства представителя по делам интеллектуальной собственности», – подчеркнул Максим Решетников.

Планируется, что упрощенный порядок будет действовать до 1 января 2026 года.

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