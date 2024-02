Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники выставки на стенде Санкт-Петербурга. Слева Андрей Никулин и Наталья Бесчаскина

Мастер-класс

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Все 89 регионов Российской Федерации, ведомства, корпорации и общественные организации рассказывают о своих успехах в Москве, на ВДНХ, с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 г.

В рамках недели «Санкт-Петербург научный» 11 февраля 2024 г. на стенде Северной столицы выступили сотрудники СПбГАСУ. Ассистент кафедры техносферной безопасности Наталья Бесчаскина в рамках интерактивной лекции рассказала о перспективах применения промышленных экзоскелетов в строительной отрасли. Многие слушатели с интересом поучаствовали в викторине и показали осведомлённость в вопросах охраны труда и средств индивидуальной защиты, что говорит об успехах в формировании безопасной поведенческой модели у работников. Все активные участники получили сувениры с символикой СПбГАСУ.

Во время мастер-классов посетители выставки смогли примерить промышленный экзоскелет, предоставленный СПбГАСУ компанией «Восток-Сервис» для научно-исследовательской деятельности в сфере строительного производства.

Помимо этого, заведующий кафедрой техносферной безопасности Андрей Никулин рассказал о результатах работы по проекту «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли» и видеоролик об инновационном учебном комплексе «Полигон “Умный труд”».

Интерактивная лекция

Для выставки совместно с группой «Эталон» был подготовлен фильм о сотрудничестве СПбГАСУ и ГК «Эталон», который продемонстрировал посетителям плоды и перспективы данного партнёрства и ярко представил наш университет.

«Участие в подобных масштабных мероприятиях – великолепная возможность продемонстрировать достижения нашего вуза и познакомиться с современными разработками и направлениями в образовательной сфере», – поделился впечатлениями Андрей Никулин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI