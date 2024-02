Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Специалисты Научно-образовательного центра общестроительных технологий «Высота» и Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Инженерно-строительного института СПбПУ разработали государственный стандарт «Дороги автомобильные общего пользования с низкой интенсивностью движения. Дорожная одежда. Конструирование и расчёт». Согласно Приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) стандарт вводится с 1 марта 2024 под номером ГОСТ 71244-2024. Подробнее читайте на нашем портале .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI