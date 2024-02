НИУ ВШЭ и ведущая бизнес-школа Индии IIMI создают зеркальную лабораторию

Source: MIL-OSI Russian Language News

НИУ ВШЭ и Indian Institute of Management Indore (IIMI) договорились о создании зеркальной лаборатории и определили основные направления ее работы. Приоритетами станут совместная деятельность в области охраны природы, исследования экологического поведения и устойчивого развития, а также брендирование территорий в контексте позиционирования регионов Индии. Эти договоренности достигнуты в рамках текущего визита делегации Вышки в Индию. 13 февраля в городе Индор состоялась встреча декана Санкт-Петербургской школы социальных наук НИУ ВШЭ Александра Сорокина и директора IIMI профессора Химаншу Раи. Они обсудили предметный план работы зеркальной лаборатории и подтвердили готовность к ее запуску. Договоренность о сотрудничестве двух вузов была достигнута в ноябре 2023 года в ходе визита в Индию делегации питерской Вышки под руководством директора НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анны Тышецкой.

Создаваемая лаборатория будет работать в сетевом формате — с возможностью подключения коллег из других подразделений Вышки, в частности из Санкт-Петербургской школы дизайна. Александр Сорокин, руководитель проекта с российской стороны, отметил: «В истории российско-индийских отношений это первая инициатива подобной тематики. Мы наблюдаем высокий интерес к разработкам в сфере экологического и социального благополучия в мировом научном сообществе. Для реализации проекта в рамках совместной лаборатории приоритетными направлениями работы станут изучение экологических и климатических дискуссий в научном сообществе, исследование экологического поведения, устойчивого развития, а также брендирование территорий в контексте позиционирования регионов Индии». Дополнительным прикладным направлением взаимодействия будет совместное изучение местных сообществ и культуры Индии. Коллеги из IIMI предложили организовать экспедиции в различные регионы Индии для проведения комплексных исследований и гарантировали ученым Вышки содействие в организации и поддержке данных проектов. Наряду с этим IIMI выразил интерес к реализации совместных с НИУ ВШЭ образовательных проектов в формате Doing Business in Russia, для чего индийские ученые нацелены на более глубокое изучение основ политической, культурной и социальной жизни нашей страны. Вышка и индийский вуз также договорились об интенсификации взаимодействия в области менеджмента туризма, устойчивого развития, образовательного сотрудничества и изучения механизмов распространения фейков. Первым этапом этих проектов станет проведение регулярных тематических семинаров.

