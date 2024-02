Максим Решетников: в 2023 году бизнес зарегистрировал свыше 860 тысяч товарных знаков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Объем нематериальных активов на балансе российского бизнеса за 2020-2022 годы вырос почти в 2,5 раза до 14,9 трлн рублей, а инвестиции в интеллектуальную собственность – в 1,6 раза до 1,3 трлн рублей. Об этом на заседании коллегии Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) заявил министр экономического развития Максим Решетников.

В работе коллеги также принял участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Он, в частности, отметил, что одним из главных достижений Роспатента стало активное участие в реализации правительственной дорожной карты по «Трансформации делового климата» в сфере интеллектуальной собственности. Индикатор ее выполнения – возросшая патентная активность заявителей.

«За прошедший год подано почти 27 тысяч заявок на изобретения, ежегодно на 15-20% растет количество заявок на отечественное программное обеспечение. Все это сопровождается ростом активности российских разработчиков», – подчеркнул Андрей Белоусов

Среди ключевых задач Роспатента на ближайшую перспективу Андрей Белоусов в первую очередь выделил необходимость запуска нового цикла обсуждений дорожной карты по снятию административных барьеров.

«Даю поручение проработать совместно с бизнесом накопившиеся вопросы и обновить дорожную карту. Работа над совершенствованием ведения бизнеса в высокотехнологической сфере должна продолжаться на постоянной основе», – заявил Андрей Белоусов.

По словам Максима Решетникова, Минэкономразвития в рамках механизма «Трансформация делового климата» совместно с экспертным сообществом и Роспатентом создает условия для работы с интеллектуальной собственностью, донастраивает соответствующую законодательную базу, вовлекает компании в технологическую повестку, которую Президент России обозначил в качестве флагманской.

«Благодаря участию Совета Федерации и лично его председателя Валентины Матвиенко был принят большой блок решений по налоговым льготам: освободили компании от налога на прибыль по разработкам, выявленным в рамках инвентаризации, ввели механизм «патентной коробки», определили случаи безвозмездной передачи прав на интеллектуальную собственность, созданную за бюджетные средства. Кроме того, упростили для бизнеса оформление нематериальных активов, изменили их стандарты оценки и правила бухгалтерского учета», – отметил министр.

Большая работа проводится и для развития интеллектуальной собственности как маркетинговой составляющей для бизнеса, формирования культуры работы с брендами. Наличие зарегистрированного товарного знака или географического указания воспринимается сегодня как индикатор защищенности бренда.

«На конец прошлого года было зарегистрировано свыше 860 тысяч товарных знаков. Более половины из них (490 тысяч) уже принадлежит российским предпринимателям. И доля заявок от отечественных компаний только растет», – подчеркнул Максим Решетников.

Одной из актуальных тенденций стало развитие личных брендов граждан, в том числе самозанятых. Возможностью регистрировать товарные знаки уже воспользовались более 9 тысяч человек. Бизнес активно проявляет интерес к региональным брендам: россиянами уже зарегистрировано 230 наименований мест происхождения товаров и 55 географических указаний. В России на начало января зарегистрировано 333 НПМТ и ГУ.

Отдельно Максим Решетников выделил роль Роспатента как флагмана развития интеллектуальной собственности в контексте текущей технологической повестки. Ведомство оказывает аналитические услуги, проводит патентные исследования и помогает бизнесу в выборе потенциально перспективных ниш, обеспечении оптимальной правовой охраны интеллектуальной собственности, участвует в реализации госпроектов.

«Роспатент помогает закреплять на рынке тренд на импортозамещение, оказывая правовую охрану наших изобретений, занимается подготовкой специалистов по управлению инновациями. Усилия Правительства по технологической повестке Роспатент поддерживает, в частности, возможностью для малых технологических компаний продвигать уже запатентованные или разрабатываемые решения среди инвесторов на созданной платформе «Витрина стартапов». Все это позволяет формировать кооперационные связи и цепочки при создании высокотехнологичной продукции», – акцентировал Максим Решетников.

«Основными направлениями работы Роспатента в этом году станут совершенствование сервисов госуслуг в рамках федерального проекта «Государство для людей», развитие центра коммерциализации в структуре ведомства для помощи конвертации отечественных разработок в реальный сектор. Продолжим работу по развитию отечественной системы расчета средних ставок роялти для определения стоимости интеллектуальных прав. С Минобрнауки и профильной Комиссией Госсовета будем совместно с регионами работать над формированием научно-технологических программ регионов. Уверен, нашу методику и опыт акселерации наукоемких проектов удастся эффективно применить и в других технологических направлениях. В рамках контрольно-надзорной функции Роспатент продолжит разрабатывать инструменты для стимулирования инновационной деятельности в ОПК, запустит модернизированную государственную систему учета результатов интеллектуальной деятельности», – сообщил Юрий Зубов.

