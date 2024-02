Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, наша страна отмечает 15 февраля. Именно в этот день, 15 февраля 1989 г., последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

Памятная дата адресована не только ветеранам Афганистана, но и другим советским и российским военнослужащим, сражавшимся в различных «горячих точках». Всем, кто проявил самоотверженность, честь, доблесть, преданность Родине в неимоверно тяжёлых условиях боевой жизни.

Теперь эти воины становятся примером для молодого поколения. Памятники, монументы и мемориалы с именами погибших героев установлены в нашей стране и за рубежом. В честь этой даты ежегодно проходят торжественные и памятные мероприятия, митинги и акции.

