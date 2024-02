В СПбГАСУ провели первый ТИМ-Чемпионат среди школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

В апреле 2023 г. СПбГАСУ подписал соглашение с компанией «АСКОН», средними школами № 100, 255, 334, 347, лицеем № 64 Санкт-Петербурга об открытии классов технологии информационного моделирования (ТИМ-классов). Данный проект организован в рамках реализации Инновационного образовательного проекта «Инновационная методика формирования цифровых профессиональных компетенций обучающихся и специалистов строительной отрасли». В декабре стороны соглашения подвели итоги работы ТИМ-классов за полугодие и наметили план работы на следующее, в том числе проведение в феврале Открытого школьного ТИМ-Чемпионата СПбГАСУ.

В Открытом школьном ТИМ-Чемпионате СПбГАСУ приняли участие 44 школьника. Это обучающиеся из школ № 100, 255, 334, 347 – участников соглашения, а также гимназии № 99, средних школ № 68, 80 Екатеринбурга и № 26 Санкт-Петербурга. Ребята разрабатывали архитектурную концепцию индивидуального двухэтажного жилого дома и выполняли его информационную модель в программном продукте Renga. Их работы оценивали представители компаний-партнёров «Метрополис», «Самолет», «Visotskiy Consulting», преподаватели СПбГАСУ Кирилл Суханов и Никита Горовой. В качестве партнёра чемпионата выступила также компания «Valtec».

Доцент кафедры информационных систем и технологий СПбГАСУ Алексей Семенов, Максим Шибанов, Павел Токаревский и Сергей Михайлов на закрытии чемпионата

12 февраля состоялась церемония награждения призёров и победителей ТИМ-Чемпионата. От СПбГАСУ участников приветствовал проректор по образовательной деятельности Сергей Михайлов. Он подчеркнул, что цифровая трансформация образовательных программ, формирование цифровых профессиональных компетенций обучающихся преимущественно на отечественных программных решениях стали приоритетным направлением развития университета.

– С участием индустриальных партнёров мы организуем ежегодный Всероссийский ТИМ-Чемпионат среди студентов, поддерживаем иные пилотные проекты, включая разработку и тестирование продуктов для информационного моделирования. активно взаимодействуем со школами и учреждениями среднего специального образования. Инициатива ТИМ-классов направлена на профориентацию школьников 8–11 классов, их обучение базовым знаниям ТИМ. Победители и призёры Открытого школьного ТИМ-Чемпионата могут претендовать на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в наш университет в 2024 году. Надеюсь, что полученные знания и умения в рамках проекта ТИМ-классов помогут ребятам в процессе получения образования и карьерном росте в области строительства, – сообщил Сергей Михайлов.

Заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Павел Токаревский отметил, что значимость технологий информационного моделирования будет расти, поскольку цифровые решения повышают качество строительных процессов и в целом делают жизнь людей лучше.

– Однако цифровые инструменты не работают без высококвалифицированных специалистов, поэтому государство и отрасль заинтересованы в их подготовке. ТИМ-классы – своевременный проект, который даёт ребятам возможность познакомиться с новыми технологиями в строительстве, получить первичные навыки моделирования и, таким образом, погрузиться в профессию. ТИМ-Чемпионат позволяет ребятам проверить полученные знания на практике, а отраслевым компаниям – присмотреться к подающим надежды школьникам, – считает Павел Токаревский.

Руководитель отдела маркетинга компании «Renga Software» Максим Шибанов добавил, что нынешнее поколение школьников живёт на пике цифровизации строительной отрасли и активного внедрения информационного моделирования в России, а это шанс в ближайшем будущем занять определённую нишу в этой сфере, получив востребованную и хорошо оплачиваемую профессию. Тем более, что учащиеся ТИМ-классов осваивают российское программное обеспечение, а это важно в пору импортозамещения.

3. Победитель ТИМ-чемпионата Владимир Куликов

Победителем ТИМ-Чемпионата стал ученик средней школы № 100 Санкт-Петербурга Владимир Куликов. Он учится в физико-математическом классе и свою будущую профессию связывает с технической сферой.

– Поступление в ТИМ-класс я посчитал ещё одной возможностью получить дополнительные технические навыки, причём в сотрудничестве с профильными компаниями. При выполнении задания ТИМ-Чемпионата у меня возникали сложности, но я успокаивал себя тем, что при желании всему можно научиться. Победа вдохновила на новые достижения, я задумался о поступлении в СПбГАСУ, – рассказал Владимир.

Второе место заняли Алина Золотарёва и Глеб Горбунов из школы № 347. На третьем месте – Дарья Крылова из школы № 255, Игорь Анисимов из школы № 80 Екатеринбурга и Георгий Сабо из школы № 100. Номинации «Архитектор-концептуалист» удостоен Арсений Гицба из школы № 255.

Менеджер проектов отдела развития молодёжных программ компании «Самолет» Елизавета Хмелевская и главный архитектор проекта компании «Метрополис» Екатерина Величко выразили уверенность в том, что со временем ТИМ-классы и ТИМ-Чемпионат докажут свою высокую эффективность в отборе талантливых ребят и помогут профильным компаниям получать востребованные на рынке труда кадры.

Председатель АНО ЦСП «Наши территории» Игорь Четыркин вручает грамоты участникам

Председатель АНО ЦСП «Наши территории» Игорь Четыркин и начальник управления цифровых компетенций в области строительства СПбГАСУ Инна Суханова заверили, что каждый участник чемпионата получил первый практический опыт в моделировании.

