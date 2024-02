В профессиональное будущее с «Самолетом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты управления студенческого предпринимательства и карьеры СПбГАСУ 12 февраля организовали встречу с представителями группы компаний «Самолет». На лекцию пригласили студентов четвёртого курса архитектурного факультета и всех желающих.

Денис Марков, главный специалист по генплану Архитектурной мастерской № 1, рассказал обучающимся о работе архитекторов именно в их компании: в каких подразделениях трудятся, какими проектами занимаются, какие инструменты используют, какие возможности компания предоставляет для профессионального развития, какие компетенции необходимы. Он также поделился личным опытом, рассказав о своём пути в профессии.

А Елизавета Хмелевская, менеджер проектов отдела развития молодёжных программ ГК «Самолет», еще раз напомнила ребятам о программе оплачиваемой стажировки МЭТЧ и других возможностях для молодых специалистов.

После выступления спикеров студенты активно задавали вопросы. Особенно их интересовало, какими навыками они должны обладать на момент окончания вуза и какие программы им пригодятся в дальнейшей работе, а также старались максимально подробно узнать о стажировках, практиках и трудоустройстве в компании.

Встречи с представителями компаний для студентов разных факультетов и курсов университета управление студенческого предпринимательства и карьеры СПбГАСУ организует регулярно. Кроме того, сотрудники УСПиК помогают обучающимся с поиском работы, составлением резюме, оказывают профориентационную и карьерную поддержку, содействуют развитию профессиональных компетенций студентов в консолидации с организациями-партнёрами. Получить консультацию можно в каб. 233, познакомиться с доступными вакансиями – на сайте, а узнать о предстоящих мероприятиях управления – на его странице ВКонтакте и в Телеграм-канале Строй.Карьеру СПбГАСУ.

