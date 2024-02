В Правительстве обсуждают подходы к разработке концепции новой стратегии пространственного развития страны

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Минэкономразвития России состоялось заседание межведомственной рабочей группы.

Участники заседания обсудили подготовку концепции стратегии пространственного развития (СПР) на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, а также новые вызовы и влияние структурных сдвигов экономики на пространственное развитие России.

Новая концепция СПР разрабатывается по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии по развитию инфраструктуры. Куратор этой работы – вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Решение о создании новой концепции было принято для комплексного развития инфраструктуры страны с учетом текущих геополитических вызовов, а также региональных и муниципальных приоритетов. В том числе для создания комфортных условий проживания и деятельности граждан, обеспечения связанности территории, их долгосрочного и устойчивого развития.

Принято решение провести серию экспертных обсуждений на базе ЦСР с членами межведомственной рабочей группы для проработки структуры и содержания концепции новой СПР.

В мероприятия приняли участие председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Вадим Головко, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов, представители профильных федеральных органов исполнительной власти, академики, экспертное сообщество.

