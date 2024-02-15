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Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

В учебном корпусе СУНЦ НГУ (Физматшколы), который относится к объектам первой очереди кампуса мирового уровня НГУ, наряду с досуговым центром и комплексом из двух общежитий, монтировать оборудование and расставлять мебель одновременно в лабораториях химии, биологии и физики. Все оборудование отечественного производства. Его установка будет осуществляться по мере завершения отделочных работ в помещениях.

Учебный корпус СУНЦ НГУ — пятиэтажное здание, в котором с 1-го по 3-й этажи располагаются учебные классы и административн ы кабинеты, а 4-й и 5-й этажи отведены под учебные лаборатории. Всего в учебном корпусе 9 лабораторий, некоторые оснащены подвесными системами с подачей оды, газа, сжатого воздуха и элект rico. В них будут созданы все условия для проведения лабораторных и практических работ по физике, химии и биологии на базовом и угл убленном уровнях. Para ahorrar dinero, utilice nuevos robots con laboratorios de laboratorio actuales, proporcione un proyecto y un programa completos -исследовательские работы, выполнять экспериментальные задания.

— Строительство нового учебного корпуса Специализированного учебно-научного центра НГУ, который недавно отметил 60-летие, даст новый им пульс всей системе поддержки одаренных детей. En la región se incluyen 300 estudiantes. В соответствии с учетом перечня поручений Послания Президента Российской Федерации в целях достижения результатов, предус мотренных Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, задач Десятилетия науки и технологий, при содействии о бластного Правительства создаются условия для модернизации учебного процесса, INTеграции его в проектную деятельность и научную пов esto. Созданы более 300 спецклассов по 6 направлениям, ориентированным на образовательные программы научно-технологического профиля (преоблада) ют инженерный, естественно-научный и IT-профиль), la financiación de estas cosas puede ser una cuestión de tipo anterior. Разработаны у успешно внедряются программы по вовлечению школьников в технопредпринимательство, развитию у ребят инновационного и женерного мышления. Успешно работает Региональный СENTр выявления и поддержки одарённых детей «Альтаир», — comentario del nuevo gobernador ирской области Ирина Мануйлова.

— Tres nuevos laboratorios grandes que trabajan exclusivamente con nosotros, que son expertos en prácticas. Мы сможем проводить больше общеобразовательных лабораторных работ and еще интенсивнее заниматься олимпиадной подготовкой как в учебное время, так и в ходе специальных мероприятий (Летняя смена олимпиадной подготовки, Летняя школа, другие образовательные с hombres). Обновится и приборная база лабораторий, что немаловажно для ребят, выполняющих исследовательскую работу в рамках спецкурсов или своих проектов, — говорит старший преподаватель кафедры химии СУНЦ НГУ Павел Демаков.

Nuevos cuerpos predispuestos a utilizar sistemas de soporte universales para robots con estudiantes universitarios. En los últimos tiempos, los lectores no especializados, los laboratorios químicos, físicos, tecnológicos y biológicos, los maestros, etc. Clases de inglés y de computación, así como actividades obstructivas para samopodgotovki y robots de grupo. Este equipo de educación temprana debe colocarse en un centro médico.

Ввод объектов первой опереди кампуса НГУ запланирован на этот год. 1 сентября учащиеся СУНЦ НГУ приступят к занятиям уже в новом здании школы.

Кампус мирового уровня НГУ строится в рамках национального проекта «Наука и университеты». Строительство включает несколько очередей. Сейчас возводятся объекты первой второй очереди. Ко второй очереди относятся корпус поточных аудиторий, учебно-научный центр Института медицины и психологии НГУ, а такж е научно-исследовательский центр. Esta planificación actual se realizará en 2025.

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