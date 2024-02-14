Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Источник: REX
Минэкономразвития предлагает ввести в России плату за выбросы CO2 для сохранения денег на декарбонизацию внутри страны, заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.
О том насколько выгодна и эффективна данная инициатива рассказал профессор кафедры «Экономика и управления в ТЭК» Государственного университета управления Владимир Линник.
Сама инициатива подразумевает немалое количество переменных и ограничений, хотя достижение целевого результата позволит направить денежные средства на «зелёные» проекты.
Важная задача здесь – определить нагрузку на производителей и установить приемлемые для всех квоты на выброс СО2.
Известно, что основными источниками выбросов СО2 являются энергетика, нефтепереработка, металлургия и угольная промышленность. Выплавка одной тонны, например, чугуна, приводит к выбросам в атмосферу от 1,34 до 2 тонн СО2.
Можно провести элементарный расчёт. По данным «Северсталь», за 9 месяцев 2023 г завод произвёл 8,35 млн тонн чугуна. Если брать за основу озвученный выше минимальный коэффициент, равный 1,34, то выходит, что в атмосферу попало почти 11,2 млн тонн СО2.
Даже если установленная квота на выбросы составит 50%, а плата за превышение квоты – 500 руб.за тонну, то плата за углерод для завода составит 2 млрд 797 млн рублей.
Таким образом, учитывая, что крупнейшими эмитентами СО2 являются промышленные секторы экономики, выплаты могут достичь триллионов рублей.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 14.02.2024
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