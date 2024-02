14.02.2024 Spotkanie ministrów esparcimiento zagranicznych Polski i Estonii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Estoniai14.02.2024

El Ministro Radosław Sikorski spotkał się 14 lutego z szefem estońskiej dyplomacji Margusem Tsahkną. Głównymi tematami rozmowy były kwestie bezpieczeństwa i dalsze wsparcie dla walczącej Ukrainy.

Ministro Sikorski podziękował Estonii za jej dotychczasowe zaangażowanie i wsparcie. Polska y Estonia są zdecydowane kontynuować polityczną, wojskową, gospodarczą i humanitarną pomoc dla tego kraju.

Rozmówcy zgodzili się, że dla osłabienia rosyjskiej machiny wojennej konieczne jest jak najszybsze przyjęcie kolejnego pakietu sankcji, zwalczanie procederu omijania dotychczas wprowadzonych rozwiązań oraz wypracowanie regulacji pozwalających na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na cele odbudowy Ucrania.

Ministrowie omówili ponadto możliwości wsparcia procesu ukraińskiej akcesji do Unii Europejskiej i zbliżenia Kijowa do członkostwa w NATO.

Wśród poruszanych podczas spotkania tematów znalazły się także sytuacja bezpieczeństwa w regionie i przygotowania do szczytu NATO w Waszyngtonie. Ministrowe podkreślili, że Polska i Estonia będą nieustannie zabiegać o polityczną i wojskową adaptację Sojuszu wobec rosyjskich zagrożeń.

Ponadto, poruszona została także kwestia rozwoju współpracy dwustronnej. Strony zgodziły się, że relacje Polski i Estoniai są bardzo dobre i wyraziły chęć zacieśniania relacji, zarówno w formacie bilateralnym, jak wielostronnym.

Foto.: S. Indra / MSZ

MIL OSI