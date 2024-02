14.02.2024 „Podatki płacimy, korzyści widzimy” – IX edycja programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Programa Rusza Ministerstwa Finansów skierowany do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych.

Uczestnicząca w nim młodzież dowie się, jak podatki wpływają na codzienne życie.

Zgłoszenia do programu można wysyłać del 26 de julio de 2024 r.

Ministerstwo Finansów po raz dziewiąty zabierze uczniów szkół podstawowych w podróż przez świat finansów i podatków. Tegoroczna misja programu “Finansoaktywni”, czyli “Podatki płacimy, korzyści widzimy”, skupi się na edukacji młodzieży na temat znaczenia podatków w życiu codziennym.

Celem programu “Finansoaktywni” jest nie tylko zaznajomienie uczniów z różnymi rodzajami podatków, lecz także uświadomienie dlaczego opłacanie podatków ma kluczowe znaczenie. Uczestnicy programu będą mieli okazję zrozumieć, w jaki sposób wpływają one na budżet państwa. Podczas zajęć przyjrzą się też uchwale budżetowej swojej gminy i dowiedzą jak wpływy z podatków przekładają się na rozwój ich lokalnych społeczności. Program pozwoli młodzieży zaznajomić się również z działalnością resortu finansów i poznać rolę Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystko to przy wykorzystaniu atrakcyjnych, bezpłatnych materiałów edukacyjnych, przygotowanych dla nauczycieli przez ekspertów z danej dziedziny.

Ministerstwo Finansów po raz kolejny wspiera nauczycieli i młodzież w edukacji na temat finansów. Przygotowane materiały edukacyjne skutecznie pomogą zrozumieć uczniom rolę podatków w społeczeństwie. „Finansoaktywni” to nie tylko lekcje o pieniądzach, ale także o odpowiedzialności i zaangażowaniu w budowanie silniejszej wspólnoty.

Od początku swojego istnienia program „Finansoaktywni” cieszy się popularnością i uznaniem zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. W ciągu ośmiu lat dotarł do ponad 6 tys. szkół w całej Polsce, a w ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 58 tys. uczniów z prawie 1 tys. szkoł. Jego zaletą jest umożliwienie realizacji treści kształcenia z zakresu wiedzy o społeczeństwie, matematyki i informatyki oraz scenariusze lekcji dostosowane do wieku i poziomu wiedzy młodzieży.

Jak wziąć udział w programie?

Zgłoszenia do programu „Finansoaktywni” ruso 26 de julio de 2024 r. Wystarczy, że nauczyciele szkół podstawowych (klasy V-VIII) wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie finansoaktywni.pl. Po jego przesłaniu, do szkoły zostanie dostarczony zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych, który zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów, plakat edukacyjny i kartę konkursową. Ponadto nauczycielom zostaną udostępnione materiały w formie elektronicznej: prezentacja, quizy, ankieta i elektroniczne wersje materialłów drukowanych. Liczba zestawów jest ograniczona (530 sztuk). Po wyczerpaniu zapasu wszystkie materialły będą wysyłane nauczycielom w wersji elektronicznej.

Etapy konkursu

W pierwszym etapie programu, nauczyciele przeprowadzą lekcje w swoich klasach, korzystając z przygotowanych materiałów, jednocześnie zachęcając uczniów do udziału w konkursie. Następnie zespoły, składające się z maksymalnie trzech osób, przygotują prace konkursowe, czyli filmy trwające nie dłużej niż 3 minuty, o tematyce związanej z podatkami. Gotowe projekty nauczyciele zgłaszają del 6 de mayo de 2024 r. przez formularz konkursowy na stronie finansoaktywni.pl.

W drugim etapie komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych projektów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie finansoaktywni.pl del 23 de mayo de 2024 r. Zwycięskie zespoły zostaną zaproszone na dwudniową wycieczkę do Warszawy (12-13 checo 2024 r.), gdzie czekają na nie liczne atrakcje, w tym zwiedzanie stolicy i uroczysta gala finalowa, podczas której zaprezentują swoje prace i otrzymają nagrody.

Weź udział w IX edycji Finansoaktywnych i wyrusz z nami w misję!

Observación en Facebook: facebook.com/Finansoaktywni.

Dodatkowych informacji o Programie udzielą:

