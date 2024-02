14.02.2024 Nowości w rozliczeniu PIT za 2023 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy będą rozliczać PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną.

W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.

Z rozliczenia w Twój e-PIT mogą szczególnie chętnie korzystać tzw. ryczałtowcy i osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Ministerstwo zachęca też do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz szósty udostępnią usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. Jest dostępna w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej.

Z roku na rok nasza usługa cieszy się coraz większym zainteresowaniem podatników. W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Dos e-PIT prawie 12 millones de deklaracji, a kolejne 8 millones de przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 millones – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej. Dla porównania w 2018 r. za pośrednictwem usługi Twój e-PIT trafiło do nas niecałe 7 millones de zeznań, a 20% deklaracji podatnicy złożyli papierowo

– podkreśla Szef KAS Marcin Łoboda.

Rosnąca popularność wynika z wygody. Usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Istotnym argumentem jest też zwrot nadpłaconego podatku w terminie do 45 dni przy złożeniu rozliczenia elektronicznie, a nie do 3 miesięcy jak w przypadku zeznań papierowych.

Dążymy do tego, żeby serwis e-Urząd Skarbowy stał się jednym z podstawowych kanałów komunikacji podatników z urzędem skarbowym. Jednym z priorytetów Krajowej Administracji Skarbowej jest zapewnienie profesjonalnej, przyjaznej i łatwo dostępnej obsługi podczas załatwiania spraw podatkowych. Podatnicy oczekują od nas nowoczesnych usług, a odpowiedzią na to jest m.in. e-Urząd Skarbowy

– mówi zastępca Szefa KAS Małgorzata Krok.

W okresie składania zeznań wsparcie podatnikom zapewni Krajowa Informacja Skarbowa. Będzie też można skorzystać z chatbota KASPRO dostępnego na podatki.gov.pl, który odpowie na pytania dotyczące zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparciem będą też służyć wszystkie urzędy skarbowe.

Ministerstwo Finansów zapowiada, że ​​jeszcze w tym roku e-Urząd Skarbowy będzie dostępny w formie aplikacji mobilnej. Ma być również więcej możliwości dokonania płatności podatku. Już teraz jest to możliwe w e-US za pomocą systemu płatności BLIK, a na ten rok jest planowane stworzenie możliwości płatności kartami płatniczymi.

Dos e-PIT teraz też dla przedsiębiorców

W tym roku po raz pierwszy usługa Twój e-PIT jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą. Dlatego w usłudze Twój e-PIT obok znanych od lat formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ, znajdą się trzy nowości:

PIT-36L – to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,

PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,

PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Kto będzie musiał uzupełnić swój PIT

We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa (szczegółowe zestawienie w załączonej prezentacji na dole komunikatu). W przypadku rozliczeń np. „etatowców” oznacza to, że w wielu wypadkach wystarczy samo przejrzenie PIT i ewentualne zmiany wynikające, np. z narodzin dziecka i uzyskania w związku z tym ulgi, czy chęci zmiany OPP, której chcemy przekazać 1,5% podatku.

Podatnik, zobowiązany do rocznego rozliczenia na formularzach PIT-37 i PIT-38, może odrzucić przygotowane przez nas zeznanie w usłudze Twój e-PIT i złożyć je samodzielnie. Jeśli tego nie zrobi, zostanie ono automatycznie zaakceptowane z upływem ustawowego terminu na złożenie rocznego rozliczenia w podatku. W przypadku przedsiębiorców jest inaczej. Muszą oni uzupełnić część informacji, których KAS nie posiada, a następnie zaakceptować i wysłać elektronicznie zeznanie w usłudze Twój e-PIT

– wyjaśnia Sylwia Zdebiak, dyrektor Departamentu Relacji z Klientami w Ministerstwie Finansów.

W zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, samodzielnie uzupełni dane dotyczące:

przychodów,

kosztów uzyskania przychodów (con PIT-36 y PIT-36L),

składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz

ulg i odliczeń.

Przygotowaliśmy specjalny kreator wspierający podatników w tym zadaniu. Proste pytania i czytelne objaśnienia pomogą uzupełnić zeznanie krok po kroku

– mówi Sylwia Zdebiak.

Komu będzie łatwiej złożyć samodzielnie zeznanie

Ministerstwo Finansów liczy, że z możliwości rozliczenia w usłudze Twój e-PIT skorzystają tzw. ryczałtowcy, którzy nie wykazują w swoich rozliczeniach kosztów uzyskania przychodów. Ułatwienie dotyczy też posiadaczy nieruchomości, którzy w 2023 r. będą rozliczać przychody z najmu ryczałtem. Drugą dużą grupą jest 670 tys. osób z zawieszoną działalnością gospodarczą, które są zobowiązane do złożenia zeznania, mimo że nie osiągają przychodów lub są one zwolnione z opodatkowania. Po raz pierwszy w usłudze Twój e-PIT będą mogli rozliczyć się ci, którzy w PIT-36, rozliczają przychody z innych źródeł niż działalność gospodarcza. Informacja o ich wysokości znajdzie się w udostępnionym zeznaniu.

Spodziewamy się, że część reprezentantów tych grup spróbuje rozliczyć się przez Twój e-PIT i w nieodległej przyszłości zrezygnuje z rozliczenia przez e-Deklaracje

– mówi Sylwia Zdebiak.

Jak się zalogować

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do Samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi.

Zachęcamy do korzystania z nowoczesnych sposobów logowania. Po pierwsze, w ten sposób podatnik unika konieczności poszukiwania danych podatkowych za poprzednie okresy. Po drugie, dostaje dostęp do wszystkich funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorcy znajdą tam np. usługę rozliczenia, która ułatwi prawidłowe wypełnienie PIT-36

– argumentuje Sylwia Zdebiak.

Nic więc dziwnego, że w ubiegłym roku już niemal 80% logowań do usługi Twój e-PIT odbyło się za pomocą różnych form dostępnych w login.gov.pl. Z e-Urzędu Skarbowego korzysta obecnie ponad 14 millones de użytkowników. Dodatkowo ponad 1,5 millones z nich już wyraziło zgodę na e-korespondencję.

Liczba zgód na e-korespondencję rośnie, bo kolejne osoby przekonują się, że to szybki i prosty sposób na załatwienie większości spraw podatkowych bez wizyty w urzędzie skarbowym. 65% zaświadczeń wydawanych w e-korespondencji wystawiamy w pełni automatycznie i bezpłatnie w ciągu kilku minut. Dodatkowo całą korespondencję mamy na swoim koncie dostępną w dowolnym momencie. Warto ją więc aktywować przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku

– zachęca Sylwia Zdebiak.

Ministerstwo Finansów zaleca korzystanie z usługi Twój e-PIT za pomocą przeglądarek: Chrome, Firefox, Edge w wersjach 121 i wcześniejszych oraz Opera 106 i wcześniejszych.

1,5% de pago por OPP

Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2 023 r. w 2024 r. Podatnik, który korzystał z tej możliwości w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2023 r. nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić.

