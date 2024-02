Школа дизайна ВШЭ проводит HSE FASHION DAYS в Москве и Петербурге

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Нино Шаматава — один из основателей и креативный директор бренда одежды «Ushatáva».

Катя Титова — преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, основатель бренда одежды SYMBOLICA.

Катя Сычёва — куратор профиля «Дизайн одежды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Дизайнер одежды, сотрудничавшая с брендами Alena Akhmadullina, Alexander Terekhov, Rusmoda.Pro. Креативный директор Walk Of Shame. Соавтор действующей униформы авиакомпании S7 Airlines, отеля «Метрополь» и многих других.

Леонид Алексеев — куратор профиля магистратуры «Создание фэшн-бренда» в Школе дизайна НИУ ВШЭ и профиля бакалавриата «Дизайн одежды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, основатель бренда Louse of Leo, разработчик линий одежды для российских национальных брендов, участник международных и российских недель моды, автор костюмов к спектаклям и кино.

Маша Фёдорова — стилист и редактор моды, ex-главный редактор журнала Vogue.

Анзор Канкулов — руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Журналист и эксперт в области моды, в разное время работавший главным редактором журналов «ОМ», Harper’s Bazaar, Black Square, Port, редакционным директором журналов L’Officiel и Numero.

Игорь Андреев — креативный директор The Blueprint, сооснователь бренда Vereja.

Алексей Баженов — основатель Института развития индустрии моды Beinopen. Ведущий эксперт, лидер направления «Система моды» в Институте развития креативных индустрий НИУ ВШЭ.

