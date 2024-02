Финансовые новости: О времени проведения размещения для отдельных ценных бумаг 13 февраля 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

В соответствии с п. 1.2.8 Части I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС” (ПАО Московская Биржа), утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), установлено, что на 13 февраля 2024 год установлено следующее время проведения размещения для следующих ценных бумаг:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-001Р-К443 “ВЭБ.РФ”, (ISIN – RU000A0NX449):

Время проведения торгов в дату начала размещения Время проведения торгов:

– период сбора заявок: 16:00 – 16:30;

– период удовлетворения заявок: 16:35 – 17:30.

После окончания периода удовлетворения:

– период сбора и удовлетворения заявок: 17:45 – 18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02 Акционерного общества Лизинговая компания “Роделен”, ISIN – RU000A107SA1:

Время проведения торгов в дату начала размещения Время проведения торгов:

– период сбора заявок: 10:00 – 13:30;

– период удовлетворения заявок: 16:00 – 17:00.

После окончания периода удовлетворения:

– период сбора и удовлетворения заявок: 17:15 – 18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03 Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания “Саммит”, ISIN – RU000A107S85:

Время проведения торгов в дату начала размещения Время проведения торгов:

– период сбора заявок: 10:00 – 13:00;

– период удовлетворения заявок: 16:00 – 17:00.

После окончания периода удовлетворения:

– период сбора и удовлетворения заявок: 17:15 – 18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.



