Финансовые новости: В 2023 году банки предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей

Тем не менее злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 году) и украсть 15,8 млрд рублей. Одна из возможных причин — более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников. Для этого преступникам нужно больше сведений о человеке, которые они могут получить из открытых источников, а также в результате утечек информации из компаний и организаций различных отраслей.

Потери клиентов банков увеличились в результате на 11,5%. Примерно на столько же вырос объем переводов по банковским картам, остающимся самым популярным платежным инструментом у мошенников. Именно с них было похищено больше всего денег.

Использование злоумышленниками чувствительных данных увеличивает риск хищений как собственных накоплений граждан, так и полученных под влиянием мошенников кредитных средств.

Регулятор планирует для решения этой проблемы установить требования к антифрод-процедурам финансовых организаций при выдаче кредитов и займов. Кроме того, с июля 2024 года заработает новый механизм противодействия мошенническим операциям, связанным с переводами средств. Банк будет на два дня приостанавливать подозрительные переводы, чтобы клиент смог отказаться от транзакции. Если банк не приостановит перевод денег на мошеннический счет, информация о котором есть в специальной базе регулятора, и перечислит средства злоумышленникам, то будет обязан вернуть клиенту средства.

В прошлом году почти вдвое увеличилась доля средств, которые кредитные организации вернули клиентам (1,38 млрд рублей, или 8,7% от всего объема украденных денег).

Регулятор направил на блокировку информацию о 575,7 тыс. телефонных номеров, использованных злоумышленниками, и инициировал блокировку 42,8 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

Проблема кибермошенничества и способы ее решения станут темой панельной сессии форума «Кибербезопасность в финансах» 14 февраля. Трансляция дискуссии с участием Председателя Банка России будет доступна на сайте регулятора, каналах в YouTube и Telegram, а также на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

