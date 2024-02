Танцевальная студия «Polydance» отметила 15-летие

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Накануне 125-летия СПбПУ отпраздновала день рождение самая крупная студенческая танцевальная студия Санкт-Петербурга — «Polydance». В гости пришли представители семи учебных заведений города, которым предстояло сразиться в танцевальном поединке.

История «Polydance» началась в 2009 году со студенческой инициативы. Второкурсница Политеха Анна Перебилло предложила создать студию, в которой бы студенты могли обучаться разным танцевальным направлениям. И через несколько лет «Polydance» стала самой крупной университетской танцевальной школой, которая не только представляла все виды хореографии, но и объединяла танцем вузы, организуя межвузовский чемпионат «STU Dance Cup». Сегодня основательница студии «Polydance» отмечает её юбилей в статусе директора самого большого по количеству творческих объединений Студенческого клуба.

«„Polydance“ — это живое доказательство того, что инициатива студентов всегда находит поддержку в Политехе, — считает Анна Перебилло. — Наша миссия — поддерживать творческую инициативу, помогать студентам реализовываться, насыщать жизнь эмоциями, расширять кругозор. Уверена, что деятельность Студенческого клуба является драйвером хорошей учебы и развития способностей студентов».

Торт, свечи, хлопушки — 15-летие отметили громко в кругу воспитанников и выпускников «Polydance» разных лет. Сначала гостей праздника ждал мастер-класс от топового российского танцора и преподавателя стиля electro dance Донатаса Тручинскаса, а затем был «Poly. Battle». Он объединил около 50 участников из школ и вузов Петербурга, среди которых Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, Горный университет, Институт кино и телевидения и другие. Участники соревновались в двух номинациях — начинающие танцоры с опытом до двух лет и профессионалы. Так вышло, что в обеих победу одержали политехники.

«„Poly. Battle“ — это не только про танцы, это про поддержку и атмосферу среди участников, про вдохновение и нереальную энергию, — поделилась победительница среди начинающих танцоров студентка 1 курса ГИ Екатерина Яровая. — Это место для самовыражения, творчества и искусства, которое приносит радость и восторг участникам и зрителям. Очень рада быть частью этого комьюнити!»

Следом за «Polydance» свечи на торте будут задувать музыканты Эстрадно-симфонического оркестра Политеха в честь своего10-летия. А также Камерный хор и Вокальная студия «Polyvox», отмечающие в 2024 году пятнадцатые дни рождения.

