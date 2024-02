Студенческому Интерклубу PolyUnion исполнилось 5 лет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В торжественной и дружеской атмосфере прошло празднование пятилетнего юбилея интернационального клуба PolyUnion. Пять лет — это значительный срок, за который сотни российских и иностранных ребят смогли подружиться, благодаря Политеху и Интерклубу. Это не только международное студенческое пространство, но и люди, которые наполняют его жизнью и организовывают его работу.

Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской поздравил студентов: С отличной оценкой вас! Пять баллов! Это и по годам отличная оценка, и по качеству работы Интерклуба. Я помню, как мы открывали этот клуб. Многие, кто был тогда, уже закончили обучение, и я рад видеть вас снова на этом празднике. Политех первый интернациональный среди технических вузов: у нас учится более пяти тысяч иностранных студентов. Мы расширяем спектр подготовки, в том числе и в рамках работы Российско- Африканского сетевого университета, координатором которого мы являемся. Сейчас готовится к открытию Единый центр оформления иностранных граждан — многофункциональный кластер на территории кампуса. Он будет решать все вопросы миграционного и визового учёта, регистрации, оформления проживания в общежитиях университета и медицинского страхования. Этот год для Политеха особенный, потому что юбилейный. И совсем скоро, 19 января состоится празднование 125-летия, куда приглашены лучшие иностранные студенты .

С самого первого дня работы Интерклуба, в нем принимали активное участие тьюторы. На юбилее ректор СПбПУ Андрей Рудской наградил руководителя «TutorForces» Ксению Гладину и её команду. В этом году начал работу новый состав Совета землячеств Политеха. За 5 лет в Интерклубе сложился свой актив иностранных студентов. Ректор также наградил руководителя PolyUnion Александру Ле Галль и её команду.

В институтах Политеха начали создаваться свои объединения иностранных студентов. Так на церемонии отметили Гуманитарный институт, который представляет Елизавета Лупандина и её команда.

Некоторые активисты Интерклуба уже закончили Политех, но не разрывают связи с ним. Кто-то уехал на родину, кто-то остался в России и нашел работу в альма-матер. Ректор СПбПУ вручил почетный знак выпускнику Гуманитарного института, аспиранту ИПМЭиТ Аль Хаджу Бара Бибарсу из Сирии. Бибарс нашел своё призвание в фотографии. И вот уже несколько лет работает в управлении по связям с общественностью СПбПУ фотографом.

Почетный знак вручили и выпускнице Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Итри Ханаа из Марокко: Пять лет назад я выбрала Политех, и благодаря этому все мои мечты сбылись. Спасибо Интерклубу, ведь когда я приехала в Россию, я совершенно не говорила по-русски. Тут я встретила много хороших ребят. Здесь у меня появилась семья — это то, что нужно каждому иностранному студенту. Спасибо Политех. Спасибо Интерклуб .

Ханаа прошла весь путь иностранного студента: от подготовительного факультета до аспирантуры и преподавания на кафедре, организовала свой бизнес в России и стала основателем собственного бренда продуктов из Марокко.

Ли Цзюньин прочел стихотворение Фёдора Тютчева «Умом Россию не понять…». Индонезийская группа «SecretScarlet» выступила на юбилее , сыграв на подаренной университетом ударной установке. В завершение праздника иностранные студенты Политеха вручили памятный подарок Андрею Рудскому, в том числе и картину, написанную студентом из Индонезии Шакуром Мухаммадом Абидом А.

