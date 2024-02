Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Наступил жаркий сезон для школьников, несмотря на то что до сдачи Единого государственного экзамена ещё несколько месяцев. Завершены региональные этапы олимпиад, стартовали заключительные туры. Узнаем, как в Политехническом университете проходят интеллектуальные соревнования.

Школьники могут получить преимущества при поступлении в университет в виде дополнительных баллов к ЕГЭ или вступительным испытаниям. Победа и призовые места во всероссийской олимпиаде школьников (ВСОШ) или в соревнованиях Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) дают право поступления без вступительных испытаний.

С начала этого года в Политехе состоялось 12 олимпиад. В конце января вуз принимал участников региональных этапов всероссийской олимпиады школьников по физике и информатике, за победу в которой боролись около 300 ребят. В феврале сезон активностей продолжился заключительными этапами соревнований Российского совета олимпиад школьников.

Преподаватели СПбПУ занимались организацией мероприятий. Также сотрудники Наталья Леонова, Павел Мостовых Алексей Курапцев, Дмитрий Тонков, Зоя Забалуева, Муслимат Фараджева оценивали задания в составе жюри всероссийской олимпиады школьников по физике.

Организация олимпиад — важная задача для Политеха. Во-первых, они привлекают в наш университет талантливых школьников. Им необязательно выигрывать олимпиаду, ведь в заключительных этапах соревнований высокого уровня участвуют увлечённые, яркие ребята. Во-вторых, мы рады проводить мероприятия, благодаря которым школьники могут получить дополнительные баллы или поступить без вступительных испытаний , —поделилась представитель Центра по работе с абитуриентами СПбПУ Евгения Лызлова.

Разберемся, какие олимпиады проходят в Политехе.

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» проводится по десяти направлениям для школьников с 6 по 11 класс. Направления «Естественные науки» и «Техника и технологии» входят в перечень РСОШ.

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников для абитуриентов, которые собираются поступать на гуманитарные направления. Проводится по предметам: обществознание, право, история, литература — эти направления включены в перечень РСОШ. Другие направления: педагогика, информатика и мировая художественная культура — проходят в Политехе, но не входят в перечень Российского совета олимпиад школьников.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада (ОММО) школьников — одна из самых популярных математических олимпиад России. С 2009 года Политех является соорганизатором и ежегодно собирает самое большое число участников среди остальных площадок Санкт-Петербурга.

Ежегодная всероссийская олимпиада по программированию «ТехноКубок» для учащихся 8-11 классов. Организаторы — Московский физико-технический институт (государственный университет), Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана и компания Mail.Ru Group. Ребята решают задачи по программированию, некоторые из них — реальные примеры собеседований в сфере информационных технологий.

Отраслевая олимпиада школьников «Газпром». Проводится для школьников, проявляющих инженерное мышление и способных к научно-техническому творчеству, и желающих связать свою будущую карьеру с газовой отраслью. Дисциплины: математика, физика, химия, информационные и коммуникационные технологии и экономика, инженерное дело. В 2019 году СПбПУ стал опорным университетом «Газпрома», что позволило вузу не только стать площадкой для проведения, но и войти в методическую комиссию олимпиады. Победители и призёры олимпиады могут заключить договор на целевое обучение в Политехе от «Газпрома» или дополнительные баллы, как за индивидуальные достижения, при поступлении в СПбПУ.

Политехническая олимпиада. Ежегодно, начиная с 2010-го, в марте в нашем университете проходит большая олимпиада для школьников 8–11 классов. Она проводится по четырём предметам, которые связаны с профилем вуза: физике, химии, математике и информатике. В марте этого года состоятся заключительные этапы олимпиады. При поступлении в СПбПУ победителям и призёрам финального тура Политехнической олимпиады начисляются 10 баллов к сумме их баллов ЕГЭ.

Новый сезон олимпиад стартует в сентябре 2024 года. Мы советуем обратить на них внимание и принять участие. Список олимпиад опубликован на сайте Российского совета олимпиад школьников . Подробнее о поступлении в университет без вступительных испытаний можно прочитать на сайте Поступление 2024 .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI