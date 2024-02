Саратовский НПЗ увеличивает выпуск зимнего дизельного топлива по современной технологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Саратовский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») наращивает производство зимнего дизельного топлива благодаря внедрению процесса гидроочистки-гидродепарафинизации. Технология позволила на 20% увеличить возможности завода по выпуску данного вида топлива.

Проект внедрения процесса гидроочистки-гидродепарафинизации дизельного топлива разработан специалистами профильного корпоративного научно-исследовательского института. В технологическом процессе применены отечественные катализаторы, которые производятся специализированными дочерними предприятиями Компании – «РН-КАТ» и Ангарским заводом катализаторов и органического синтеза.

Производимое по новой технологии топливо обеспечивает хороший запуск и надежную работу двигателя автомобиля в холодное время года и соответствует требованиям ГОСТ и Технического регламента.

Внедрение передовых технологий и новых решений – один из ключевых элементов стратегии НК «Роснефть ‑ 2030». Компания уделяет особое внимание повышению операционной эффективности НПЗ, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

«Роснефть» реализует масштабную программу модернизации своих НПЗ, которая направлена на увеличение выпуска светлых нефтепродуктов, а также на минимизацию воздействия на окружающую среду. С 2024 года Саратовский НПЗ первым из нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья перешел на трехгодичный межремонтный пробег. В планы по развитию Саратовского НПЗ входят проекты по дальнейшему повышению эффективности переработки нефти, увеличению выпуска высокотехнологичных видов топлива, цифровизации производственных процессов и сокращению энергопотребления.

Справка: Саратовский НПЗ, дочернее общество НК «Роснефть», – основной производитель нефтепродуктов на территории Саратовской области, одно из старейших предприятий отрасли – ему исполняется 90 лет. Саратовский НПЗ – лауреат Премии Правительства РФ в области качества. Номенклатура выпускаемой продукции включает автомобильные бензины, в том числе «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками, дизельное топливо, дорожные и кровельные битумы, малосернистое судовое топливо и другие нефтепродукты, востребованные на рынке.

