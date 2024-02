Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На телеканале Соловьев LIVE и Вести FM прошла дискуссия на тему: «Есть ли в миграции риски…?», участие в которой принял профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Общественного совета при МВД России Владимир Волох.

В своих комментариях профессор отметил, что «каждый год в РФ приезжает и легально трудится порядка 2-х миллионов иностранных граждан. Однако если посмотреть статистические данные на сегодняшний день, какого количества рабочих рук у нас не хватает, то это более 4 с половиной миллионов…».

Эксперт отметил, что одной из главных особенностей демографической ситуации в современной России являются значительные масштабы сокращения населения, прежде всего трудовых ресурсов. Поэтому определенное количество востребованных трудовых мигрантов нам в ближайшие годы придется привлекать для временной работы в России.

Владимир Волох подчеркнул, что на долю мигрантов приходится относительно небольшое число преступлений и в 2023 году отмечается их сокращение на 3 процента. В целом по стране за последние 15 лет иностранными гражданами и лицами без гражданства совершается до 2 процентов преступления и общего количества преступлений, совершаемых в России. «Надо отметить большую работу, которая проведена со стороны правоохранительных органов», — заключил эксперт.

По мнению профессора, существенную роль в предупреждении правонарушений со стороны мигрантов и в вопросах их адаптации играют не только органы государственной власти, но и различные институты гражданского общества, в том числе национально-культурные автономии и диаспоры.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI