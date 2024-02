Прокачайте гибкие навыки в Центре компетенций ГУУ!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления стал участником масштабного проекта платформы АНО «Россия – страна возможностей» по прокачке надпрофессинальных компетенций. Договор об этом был подписан 29 ноября прошлого года на площадке III Конгресса молодых учёных в Сириусе, а 6 декабря команда ГУУ успешно защитила концепцию нашего Центра компетенций.

Центр компетенций ГУУ – это площадка, которая предоставляет студентам возможность пройти диагностику своих надпрофессиональных компетенций, сформировать цифровое портфолио и построить индивидуальную траекторию развития, ориентируясь на результаты тестов и запросы работодателей. Его цель – помочь будущим руководителям еще в студенческие годы оценить свой потенциал и развить необходимые навыки для успешного продвижения по карьерной лестнице.

Каждый студент Первого управленческого может пройти тестирование, узнать уровень своих soft-skills и получить рекомендации по их развитию, а консультанты Центра компетенций ГУУ помогут вам в этом.

Для этого необходимо создать личный кабинет на платформе «Россия – страна возможностей»: https://softskills.rsv.ru/.

Затем вам нужно будет заполнить анкету и пройти тестирование, по результатам которого вы получите свой уникальный паспорт компетенций (его вы сможете приложить к вашему резюме) и попадете в базу АНО «РСВ» для работодателей.

Более подробная информация размещена на странице Центра на сайте университета: https://guu.ru/dpo-business-edu/softskills/

Тестирование для студентов ГУУ стартует 19 февраля. Вы можете пройти его как самостоятельно онлайн в любом месте и в удобное для вас время, так и в самом Центре компетенций. График его работы прилагаем ниже.

Центр компетенций ГУУ. График работы

Приходите, тестируйтесь и развивайте свои гибкие навыки. Откройте двери в успешное будущее вместе с Центром компетенций ГУУ!

