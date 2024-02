Проект «Научный полк». Константин Сахновский: от кадета Российской империи до академика СССР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Константин Сахновский

Выдающийся русский и советский учёный, участник двух войн Константин Сахновский (1879–1971) с отличием окончил Полтавский кадетский корпус, затем – Николаевское инженерное училище. В 1901 г. в звании подпоручика зачислен в Гренадерский сапёрный батальон в Москве. Через два года Константин Викторович поступил в Николаевскую инженерную академию, но учёбу прервала Русско-японская война. За образцовое выполнение воинского долга уже поручик Сахновский был награждён пятью боевыми наградами. В 1908 г. он закончил академию с медалью и занесением на мраморную доску в звании военного инженера. Участвовал в строительстве железных дорог, фортификационных сооружений в Кронштадте и Свеаборгской крепости в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки), в научно-исследовательской работе на острове Березань в Чёрном море, где впервые применил железобетонные конструкции для строительства фортификационных сооружений.

В 1917 г. полковник инженерных войск Константин Сахновский поддержал Октябрьскую революцию и продолжил работать в качестве помощника главного инженера на строительстве Свеаборгской крепости, а вернувшись в Петроград, занял должность старшего руководителя работ на строительстве Свирской гидроэлектростанции, стал доцентом Военно-инженерной академии РККА. Результаты его работы на острове Березань были засчитаны в качестве кандидатской диссертации.

Став профессором и начальником кафедры, Константин Викторович также работал главным конструктором железобетонных сооружений Волховстроя. Под его руководством разрабатывались проекты 30 зданий и сооружений, среди которых ТЭЦ Кировского района Ленинграда, стадион им. С. М. Кирова, Тихвинский алюминиевый комбинат, Днепропетровский магниевый завод. В годы Великой Отечественной войны занимался подготовкой военных инженеров. В 1943 г. в качестве военного консультанта по фортификационному оборудованию находился во 2-й воздушной армии на Волховском фронте и в 1-й воздушной армии на Ленинградском фронте. За образцовое выполнение заданий награждён орденом Отечественной войны второй степени.

С 1948 по 1960 г. Константин Сахновский заведовал кафедрой железобетонных конструкций Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ, ныне СПбГАСУ).

Начиная с 1913 г. опубликовал более 70 научных трудов и учебников по железобетону, в том числе первую отечественную монографию на эту тему «Железобетонные сооружения» (1924 г.) и учебник «Железобетонные конструкции», который выдержал девять изданий и долгое время был основным пособием по этой дисциплине на строительных факультетах вузов и в проектных организациях.

В 1946 г. Константину Сахновскому была присуждена учёная степень доктора технических наук. В 1954 г. он удостоился почётного звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, в 1957 г. избран действительным членом Академии строительства и архитектуры СССР.

Награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени и Отечественной войны второй степени, орденом «Знак Почёта», двумя орденами Красной Звезды и медалями.

