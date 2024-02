Получи стипендию от Экспобанка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

АО «Экспобанк» запустил стипендиальную программу «ЭкспоСтарт» для студентов экономических специальностей Государственного университета управления.

Целью Стипендиальной программы является поиск талантливых и компетентных в банковской сфере студентов, а также помощь в их профессиональном развитии вне зависимости от успеваемости.

Отбор на участие в программе будет проходить в несколько этапов:

Регистрация

Написание эссе

Решение бизнес-кейса

Защита кейса

Победителям программы будет выплачиваться ежемесячная стипендия в течение полугода.

Зарегистрироваться на участие в программе можно до 18 февраля по ссылке.

Получить подробную информацию о программе и задать интересующие вопросы организаторам можно в официальном телеграмм-канале «ЭкспоСтарт».

АО «Экспобанк» — современный частный российский банк, который входит в топ-40 крупнейших Банков России по мнению «Коммерсантъ». Банк успешно работает в корпоративном сегменте, на финансовых рынках, активно представлен в сегментах автокредитования, классической розницы, а также малого и среднего бизнеса. Обладает большим опытом в реализации сделок по покупке и консолидации активов (M&A).

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI