Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В представительстве ТАСС в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция ректора СПбПУ, академика РАН Андрея Рудского, посвящённая главным проектам и событиям юбилейного года Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

19 февраля 2024 года Политеху исполнится 125 лет. Андрей Иванович рассказал, что в течение года в университете запланировано множество мероприятий — от научных конференций до фестиваля студенческих отрядов. По-особенному будет организована международная летняя школа.

Основные торжества начнутся 17 февраля.

«День рождения любимого университета мы отметим без излишнего пафоса, но с глубоким почтением к истории, — уточнил Андрей Рудской. — Мы посвящаем праздник великому вузу, великим людям и студентам — нашему будущему. Поэтому 17 февраля — это день встречи выпускников всех поколений, на который уже записалось около трёх тысяч человек. Будут открыты все аудитории, все бывшие кафедры, а сейчас высшие школы».

Ректор СПбПУ рассказал, что в этот же день в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» встретятся послы и благотворители Политеха. Самых активных меценатов наградят специально учреждённой медалью «За заслуги». В понедельник на торжественном заседании Ученого совета состоится вручение мантий новым почётным докторам. А потом будет большой концерт в Белом зале.

«Хорошим подарком к юбилею станет выступление студенческого симфонического оркестра — это наша давняя мечта, — отметил Андрей Рудской. — Причём все музыканты одеты в форму первых студентов Политеха».

В образовательной сфере вуз планирует, по словам Андрея Рудского, расширение учебных программ, открытие ряда новых школ, в том числе совместных с партнёрами. Обучение через практику, через науку — наш постоянный девиз. Мы готовим высококвалифицированных специалистов, которые готовы сразу же приступить к работе, выполнить особое задание — инженерный спецназ , — подчеркнул он.

«Одним из важных событий будет юбилейный запуск кубсатов, — рассказал Андрей Рудской. — Ещё два сверхмалых спутника Политехнического университета присоединятся в трём уже находящимся на орбите в рамках проекта Space Pi, который курирует Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Эти космические аппараты имеют серьёзную научную полезную нагрузку, в том числе аппаратуру автоматизированной системы идентификации морских судов. Наноспутники снабжены электрогазовыми двигателями, оптическими видеокамерами, анализаторами для измерения электромагнитного излучения с поверхности Земли, позволяющими построить карту экологического мониторинга территории России, датчиками температуры, системами навигации GPS, Глонасс и системой ориентирования по звёздам».

Андрей Иванович пояснил, что работа с космическими технологиями, и, в частности с кубсатами, — это важнейший способ популяризации науки среди студентов и школьников. В этом года на всероссийскую олимпиаду проекта Space Pi подали заявки более 1300 школьников со всей страны. 20 лучших в апреле поедут на очный финал в Казань.

Подводя итог, Андрей Рудской сказал: Для университета 125 лет — это период перехода от юности к зрелости, когда уже понятно, куда идти дальше. Мы известны, нас знают, и это ко многому обязывает. Перед нами стоят сегодня новые задачи. И самая важная — обеспечение экономического, политического и технологического суверенитета страны .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI