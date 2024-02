В Тверской области и Республика Мордовия создадут новые ОЭЗ

Source: MIL-OSI Russian Language News

На заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшей под руководством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, поддержано создание двух новых промышленно-производственных ОЭЗ: «Эммаусс» в Тверской области и «Система» в Республике Мордовия. Также одобрено увеличение площади трёх действующих промышленно-производственных ОЭЗ: «Липецка», «Калуги» и «Узловой» в Тульской области, а также ТОР «Володарск» Нижегородской области.

«На территории России действует 50 ОЭЗ. Общий объём инвестиций по проектам составляет 6,2 трлн рублей, из которых 1,2 трлн уже осуществлено. Объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, составляет 190 млрд рублей. В моногородах и ЗАТО созданы 92 территории опережающего развития. Осуществлено более 305 млрд рублей инвестиций. Количество резидентов, реализующих проекты на преференциальных территориях (ТОР и ОЭЗ), составляет почти 2,5 тысяч, создано более 172 тысяч рабочих мест. В будущих новых особых экономических зонах планируются к реализации проекты, имеющие большое значение для развития экономики нашей страны. В их числе – производство высокотехнологичных деталей для турбомашин, производство оптоволокна, а также отечественных канатных дорог», – заявил Юрий Трутнев.

«Особые экономические зоны показали свою эффективность, и мы поддерживаем инициативы по созданию новых площадок и расширению действующих ОЭЗ, показавших хорошие результаты. Положительный бюджетный эффект от работы ОЭЗ по итогу трех кварталов 2023 года оценивается в более чем 57 млрд рублей. На 329 млрд рублей господдержки пришлось более 386 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей», ⁠- отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

ОЭЗ «Эммаусс» в Тверской области создается по поручению по поручению Президента РФ. Формируются условия для создания сразу нескольких отраслевых кластеров – логистического, промышленного, химического. Резиденты планируют создать более 8 тысяч новых рабочих мест.

«Прогнозируется, что совокупный объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за указанный период превысит 38 млрд рублей, страховых взносов 25,5 млрд рублей. В настоящее время готовность к участию в проекте подтвердили 8 компаний. В том числе это производства, не имеющие аналогов в России, чья продукция будет востребована для развития инфраструктуры всей нашей страны. Все проекты находятся в высокой степени готовности, в 1 полугодии 2025 года планируется запуск первых производств», – доложил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Новая ОЭЗ «Система» появится в г. Саранске и в Лямбирском районе Республике Мордови. Планируется реализация целого ряда высокотехнологичных проектов. Резиденты планируют создать более 760 новых рабочих мест.

«Задача обеспечения технологического суверенитета, поставленная Президентом России, сейчас ключевая для всей страны. Мордовия проводит большую работу по созданию комфортных условий для инвесторов в нашей республике. Важнейший механизм – создание особой экономической зоны. Будем поддерживать импортозамещающие проекты именно в сферах высокотехнологичного производства», – прокомментировал глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Увеличение площади ОЭЗ «Липецк» проводится по указанию Президента России. Расширение ОЭЗ направлено на развитие современного сельскохозяйственного машиностроения. Новая площадка ОЭЗ создается на территории бывшего Липецкого тракторного завода, где компания «Амкодор» из Республики Беларусь намерена локализовать производство прицепного оборудования и сельхозмашин. Резидентами планируется создать 2,5 тысячи рабочих мест.

На расширенной территории ОЭЗ «Калуга» планируют развивать фармацевтический кластер. На текущий момент заявлено 3 проекта на сумму с инвестициями на более 17 млрд рублей с планами по созданию 2 тысяч новых рабочих мест.

Проект расширения территории ОЭЗ «Узловая» в Тульской области предполагает строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа.

