В Политехе вручили дипломы EMBA «Лидеры цифровой трансформации»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

9 февраля в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам третьего запуска программы профессиональной переподготовки Executive Master of Business Administration (EMBA) «Лидеры цифровой трансформации».

Программа реализуется на материально-технической и научно-методической базе Высшей школы технологического предпринимательства Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» при организационном и научно-методическом руководстве профессора ВШТП ПИШ СПбПУ, д.т.н. Ольги Колосовой.

Обучение проходили руководители среднего и высшего звена с опытом управленческой работы более 5 лет. Помимо политехников, в числе слушателей были представители HATTATSU GROUP, ЧУЗ МСЧ «Силовые машины», Нижегородский завод 70-летия Победы, «Технопарк Санкт-Петербурга», ЦНИИ РТК, СПбГМТУ и других предприятий и организаций из разных регионов страны.

Открыл торжественное мероприятие проректор по цифровой трансформации, руководитель ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков. Он поздравил выпускников с успешным завершением обучения, пожелал успехов в применении полученных знаний и ярких профессиональных побед.

Мне очень приятно поздравлять выпускников программы “Лидеры цифровой трансформации” — руководителей, которые теперь более глубоко погружены в процессы цифровой трансформации на предприятиях. Это сложная, но необходимая задача для высокотехнологичных компаний, которые стремятся стать лидерами в своих отраслях. Цифровая трансформация предполагает качественные изменения в бизнес-процессах и бизнес-модели компании в результате внедрения передовых цифровых и производственных технологий. В результате процессы проектирования, производства, эксплуатации изделий становятся более эффективными: происходит оптимизация затрат, увеличение производительности, быстрая адаптация к изменяющимся условиям внешней среды. В конечном итоге это определяет повышение конкурентоспособности компании и открывает новые пути развития , — отметил Алексей Иванович.

Программа профессиональной переподготовки EMBA состояла из шести основных модулей: четыре учебных, один практический и итоговая аттестация с предзащитой и защитой выпускной квалификационной работы. Занятия проходили в очном формате с полным погружением в образовательный процесс. В перерывах между модулями слушатели продолжали взаимодействовать дистанционно, используя возможности специализированной информационно-образовательной среды Политеха. Программа сочетала различные образовательные форматы: лекции, дискуссии, форсайт-сессии, тренинги, бизнес-симуляции, практики, а также индивидуальную работу с преподавателями и выполнение контрольных заданий. Основные темы — специфика лидерства и формирование современного управленческого мышления в условиях цифровой трансформации, идеология цифровой трансформации в целом, практическое применение сквозных информационных технологий, поэтапная разработка проектов с погружением в digital-среду.

Программа построена качественно с точки зрения организации процесса и выбора тем. Я улучшил свои навыки в области проектного менеджмента. Очень понравились тренинги лидерства, мастерства управления командой. Были занятия, которые непосредственно относились к теме цифровой трансформации. Нам рассказывали, какие стадии есть у цифровой трансформации, как понять, что предприятие к ней готово, когда этот процесс стоит запускать, а когда нет. Также были блоки, включающие мини-практики на предприятиях, которые уже прошли несколько ступеней цифровой трансформации. Конечно же, обучение — это нетворкинг. Мы познакомились с руководителями высшего звена, планируем продолжать взаимодействие. Буду рекомендовать программу всем своим коллегам и руководителям, потому что она действительно повышает управленческие навыки и расширяет компетенции , — поделился впечатлениями начальник управления мультимедийных систем и импортозамещения СПбПУ Алексей Чернецов.

Участники программы EMBA «Лидеры цифровой трансформации» разрабатывали собственные проекты, связанные с цифровой трансформацией предприятия. В финале состоялась защита. Члены комиссии высоко оценили уровень подготовки выпускников, оригинальность, практичность и актуальность предложенных идей.

Команда, в которую вошли исполнительный директор ассоциации «Кластер социально-технологического развития территорий Калужской области» Максим Ледков, руководитель отдела по автоматизации процессов департамента информационных систем «БорисХоф Холдинг» Руслан Талипов и начальник отдела специальной техники ЦНИИ РТК Олег Шмаков, разработали проект по внедрению на своих предприятиях новых технологий цифровой трансформации за счёт автоматизации бизнес-процессов с использованием программных роботов и технологий искусственного интеллекта.

Общаясь с муниципалитетами, мы поняли, что данная задача является очень актуальной. Внедряя определённые технологии и меняя управленческую модель, мы сокращаем сроки качественных положительных ответов населению по территории в семь раз. Такого показателя мы достигли теоретически, работая над проектом в процессе обучения. Теперь мы переходим к фактической реализации исследований и разработок. Будем ожидать результата, но потенциал у данных процессов очень высок , — рассказал Максим Ледков.

Программа Executive MBA запомнилась мне ярким разнообразием опыта преподавательского состава и качественно подобранной группой участников, включающей собственников бизнеса и наёмных управленцев из разных регионов нашей страны. Слушатели, среди которых были и послы Политеха, проявляли большой интерес и активно участвовали в обсуждениях, что создало ценный обмен знаниями и позволило взглянуть на бизнес в иной перспективе. Я узнал о новых технологиях и подходах к улучшению бизнес-процессов с использованием цифровых инструментов. Эти знания пригодились при подготовке выпускного проекта, а также совпали с переходом на новую руководящую должность в моей компании. Считаю, что данная программа заслуживает более широкого распространения с целью возможного присоединения к ней новых послов СПбПУ и всех тех, кто желает развить профессиональные навыки и не теряет связь с любимым Политехом , — заключил Руслан Талипов.

По итогам обучения и защиты проектов слушатели получили диплом EMBA установленного образца, который подтверждает компетенции, необходимые для профессиональной деятельности в сфере «Менеджмент», с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (Executive)».

