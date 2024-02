Выборы Президента Российской Федерации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

15, 16 и 17 марта 2024 г. в России пройдут президентские выборы.

Как проголосовать

Проголосовать можно традиционным способом, придя на избирательный участок. Его адрес и номер (иногда в одном помещении работает несколько участков) уточните на сайте Центральной избирательной комиссии (цик.рф) в разделе «Цифровые сервисы». Для этого достаточно ввести свой домашний адрес.

Если вы будете в отъезде

Если вы будете в отъезде, воспользуйтесь программой «Мобильный избиратель» (официально это называется голосованием по месту нахождения). В этом случае гражданин может отдать голос не по прописке, а на любом избирательном участке, где ему удобно. Для этого необходимо по 11 марта подать соответствующее заявление на портале «Госуслуги». Данное заявление также можно подать в МФЦ и в территориальную избирательную комиссию, а с 6 по 11 марта – в любой участковой избирательной комиссии.

Если вам трудно выйти из дома

В случае, если по состоянию здоровья или другим причинам вам будет трудно попасть на избирательный участок, разрешено проголосовать и на дому. Для этого с 7 по 17 марта необходимо лично или по телефону обратиться в свою участковую избирательную комиссию и попросить прийти к вам с переносной урной.

Можно ли будет в Петербурге проголосовать удалённо?

В Санкт-Петербурге, как и в Ленинградской области, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в 2024 г. применяться не будет.

Для справок: сайт Центральной избирательной комиссии – http://cikrf.ru/

