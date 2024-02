13.02.2024 Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski wziął udział w FAC Desarrollo w Brukseli

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski wziął udział w FAC Development w Brukseli13.02.2024

Mié dniach 11-12 lutego 2024 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w formacie ministrów ds. współpracy rozwojowej (Desarrollo FAC) państw Unii Europejskiej, w którym udział wziął Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski.

W diskusji z udziałem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Volkera Türka unijni ministrowie omówili roleę współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej w globalnych działaniach na rzecz promowania ochrony praw człowieka i demokracji. Poruszyli również problematykę wdrażania unijnej współpracy rozwojowej w kontekście przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027.

Dyskusja w gronie ministrów dotyczyła również pomocy dla Ukrainy w kontekście odbudowy kraju zniszczonego na skutek rosyjskiej agresji. Podkreślono potrzebę wykorzystania unijnego wsparcia zarówno na rzecz modernizacji Ukrainy jak również w celu przeprowadzenia reform niezbędnych także na drodze do UE. Debata odbyła się w kontekście przyjętego w ostatnim czasie Instrumentu na rzecz Ukrainy.

Ministrowie ds. współpracy rozwojowej poruszyli – podczas spotkania z Komisarzem Generalnym Agencji ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) Philippe Lazzarinim – kwestie dramatycznej sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy oraz odnieśli się do niedawnych niepotwierdzonych oskarżeń pod adresem tej agencji ONZ o udział jej kilku pracowników w at aku Hamasu na Izrael 7 días 2023 r.

