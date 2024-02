13.02.2024 Pałac Prezydencki Premier Donald Tusk na Radzie Gabinetowej: kwestia bezpieczeństwa musi stać się narodowym priorytetem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Bezpieczeństwo, jako podstawa działań polskich władz

Niezależnie od różnic poglądów, niezależnie od tego, skąd przychodzimy, i jak często się spieramy o różne sprawy, kwestia bezpieczeństwa musi stać się narodowym priorytetem, który łączy bez wyjątku wszystkich w Pol sce – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Szef rządu zwrócił uwagę na niedawną niepokojącą wypowiedź byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w sprawie krajów NATO, które nie przeznaczają wystarczających środków na obronność. El primer ministro Donald Tusk dijo que estaba en desacuerdo con diez temas relacionados con las reformas de la OTAN en la Unión Europea.

– Nigdy do tej pory nie miałem takiego przekonania, że ​​sytuacja u naszych granic, ale także Europy, jest tak poważna – przekonywał Donald Tusk.

Legalne i nielegalne wykorzystanie systemu Pegasus

Zobowiązałem Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego do przekazania kompletu dokumentów, które w stu procentach potwierdzają zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa. A lista „ofiar” tych praktyk jest bardzo, bardzo długa – przekazał szef rządu.

Premier dodał, że posiada dokument, który potwierdza zwrócenie się z inicjatywy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Funduszu Sprawiedliwości o sfinansowanie zakupu systemu Pegasus.

Diez documentos, który mam w ręku, potwierdza niestety to czego się najbardziej obawialiśmy, że z inicjatywy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwrócono się o sfinansowanie zakupu Pegasusa do Funduszu Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone przez pana ministra Zi obro. (…) Także przynajmniej tę kwestię uznaję za rozstrzygniętą – czy był, kto go kupił i do czego używał – mówił Donald Tusk.

Prezes Rady Ministrów zapewnił o gotowości do przekazania kompletu dokumentów w tej sprawie.

Wątpliwości wokół budowy tzw. małych reaktorów jądrowych

Premier Donald Tusk przekazał informacje, które udało się ustalić w związku z negatywnym zaopiniowaniem przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego spółki Orlen Synthos Green Energy. Spółka odpowiada za realizację inwestycji w tzw. mały reaktor jądrowy SMR.

Udało mi się wyjaśnić na czym polegała ta negatywna opinia naszych służb specjalnych. (…) Służby wielokrotnie zwracały uwagę na to, że spółka, która powstała, która ma realizować bardzo ambitny program tak zwanych małych reaktorów, została skonstruowana ze szkodą dla interesów państwa polskiego – ogłosił szef rządu.

Mimo tych wątpliwości Ministro Klimatu i Środowiska, w dwutygodniowym rządzie ówczesnego Premiera Mateusza Morawieckiego, postanowiła sfinalizować projekt.

Najprawdopodobniej pani minister została powołana do tego rządu wyłącznie po to, żeby wbrew ABW i CBA sfinalizować pewne decyzje– stwierdził Premier, zapewniając o gotowości do przekazania Prezydentowi kompletu informacji także w tej sprawie.

2,7 mld PLN en Centralny Port Komunikacyjny

Primer Ministro wymienił kilka przykładów dotychczasowych wydatków związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego:

w spółce zatrudnionych jest 750 osób – na ich pensje wydano 286 millones PLN,

doradadztwo zewnętrzne – 10 millones de PLN,

wynagrodzenie dla zarządu – 11 millones de PLN,

promoción, lanzamiento en PR wokół CPK – 27 millones de PLN,

utrzymanie biura i usług informatycznych – 112 millones de PLN,

programa kolejowy a wydatek 0,5 mld zł, chociaż nie zbudowano nawet kilometra torów, nie ma pozwoleń na budowę, z wyjątkiem tunelu pod Łodzią, którego nie zaczęto drążyć,

programa lotniskowy a 708 millones de PLN, choć projekt terminala lotniskowego wraz ze stacją, nie jest jeszcze gotowy, nie ma wydanego pozwolenia na budowę ani decyzji lokalizacyjnej.

CPK a inwestycja, która jest zaplanowana na mínimo 155 mld PLN. Wszystkie dotychczasowe ekspertyzy stawiają pod znakiem zapytania całą inwestycję. (…) Zarówno moi współpracownicy, jak ja osobiście, potwierdzaliśmy wielokrotnie – chcemy rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, lotniczej, kolejowej. Ale ponieważ mówimy o gigantycznych pieniądzach i o fundamentalnej kwestii bezpieczeństwa, to chcemy, żeby grosz publiczny został wydany racjonalnie, mądrze i oszczędnie – zadeklarował szef rządu.

El primer ministro poinformował także o zamiarze przygotowania projektu zmian w ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, aby prace dotyczące tej inwestycji przejęło Ministerstwo Infrastruktury. Zwrócił się do Prezydenta z prośbą o współpracę w tym zakresie.

Może pan, panie Prezydencie liczyć na pełną współpracę ze strony całego rządu, także w kwestii CPK – podsumował Prezes Rady Ministrów.

