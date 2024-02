07.02.2024 Varsovia | KPRM Spotkanie na temat konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych z udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców oraz związków zawodowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie na temat konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych z udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców oraz związków zawodowych07.02.2024

Pod przewodnictwem Ministra – Członka Rady Ministrów Macieja Berka, w Kancelarii Premiera odbyło się trzecie z cyklu spotkań na temat zasad i praktyki prowadzenia konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych, jako stałych elementów procesu prawodawczego w demokraty cznym państwie gambym. Tym razem do diskusji zaproszono przedstawicieli organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pracodawców oraz związków zawodowych

7 de julio de 2024 roku odbyło się trzecie spotkanie na temat prowadzenia konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych. Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaproszeni zostali przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. W spotkaniu udział wzięli:

Witold Michałek, Club del Centro de Negocios Związek Pracodawców;

Krzysztof Rowiński, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”;

Bartosz Sowier, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;

Jacek Cieplak, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;

Jan Przywoźny, Foro Związków Zawodowych, Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy;

Marek Mnich, Foro Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”- 80;

Grażyna Cebula-Kubat, Foro Związków Zawodowych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy;

Norbert Pruszanowski, Związek Rzemiosła Polskiego;

Dagmara Śmiechurska, Związek Rzemiosła Polskiego;

Jakub Bińkowski, Związek Przedsiębiorców y Pracodawców;

Paweł Śmigielski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;

Norbert Kusiak, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;

Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich;

Grzegorz Lang, Federacja Przedsiębiorców Polskich;

Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan;

Krzysztof Kajda, Konfederacja Lewiatan;

Stronę rządową reprezentowali:

Maciej Berek, Ministro – Członek Rady Ministrów;

Joanna Knapińska, Prezes Rządowego Centrum Legislacji;

Sebastian Gajewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,

W zastępstwie Ministro do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Agnieszki Buczyńskiej – Marek Krawczyk, Główny Kierownik Projektu w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego,

W zastępstwie Ministra Rozwoju i Technologii Krzysztofa Hetmana – Grzegorz Płatek, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych i Marta Brzozowska-Katner, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.

Podczas spotkania uczestnicy diskusji podzielili się swoimi uwagami i propozycjami zmian w procesie legislacyjnym. Do najważniejszych zgłoszonych postulatów należą m.in.: wprowadzenie obowiązku oceny skutków regulacji do projektów poselskich, zmiany w regulaminie Sejmu i Senatu, aby móc aktywnie uczestniczyć w procesie stanowienia prawa, wydłużenie czasu na wyrażenie opinii, prowadzenie prekonsultacji w celu wypracowania rozwiązań – jeszcze przed konsultacjami czy wydłużenie vacatio legis, szczególnie dla projektów dotyczących tematów gospodarczych.

Uczestnicy spotkania doszli do wspólnego wniosku, że konsultacje powinny być prowadzone w interaktywnej formie. Para usprawnieni cały proces. Ponadto zaproponowano ankietę do wybranych projektów z pytaniami ważnymi dla projektodawcy, czy umożliwienie wglądu do projektu i zgłaszanie uwag na kolejnych etapach procesu legislacyjnego.

Strona rządowa podziękowała uczestnikom debaty za wszystkie postulaty oraz zaprezentowane pomysły, które mają na celu usprawnienie procesu konsultacji.

